Отмененный гол Ирана подарил радость слабовидящему ребенку - ВИДЕО

Трогательный эпизод с участием болельщиков сборной Ирана по футболу стал вирусным во время ЧМ-2026.

Как сообщает İdman.Biz, отец привел на стадион слабовидящего сына и помогал ему следить за игрой с помощью миниатюрного футбольного поля.

Когда сборная Ирана отправила мяч в ворота, мужчина воссоздал атакующую комбинацию на мини-поле и отпраздновал гол вместе с сыном. Благодаря этому ребенок смог почувствовать эмоции момента и разделить радость с болельщиками.

Однако после проверки VAR гол был отменен из-за офсайда.