Отмененный гол Ирана подарил радость слабовидящему ребенку - ВИДЕО

Трогательный эпизод с участием болельщиков сборной Ирана по футболу стал вирусным во время ЧМ-2026.
Как сообщает İdman.Biz, отец привел на стадион слабовидящего сына и помогал ему следить за игрой с помощью миниатюрного футбольного поля.
Когда сборная Ирана отправила мяч в ворота, мужчина воссоздал атакующую комбинацию на мини-поле и отпраздновал гол вместе с сыном. Благодаря этому ребенок смог почувствовать эмоции момента и разделить радость с болельщиками.
Однако после проверки VAR гол был отменен из-за офсайда.
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Несмотря на разочарование иранских фанатов, взаимодействие отца и сына стало одним из самых трогательных эпизодов турнира. Видео быстро распространилось в соцсетях и напомнило, что футбол способен создавать важные моменты не только итоговым счетом, но и эмоциями, которые остаются за пределами протокола.
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