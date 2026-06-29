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АФИША ЧМ-2026: Бразилия, Германия и Нидерланды сыграют в 1/16 финала

ЧМ-2026
Новости
29 Июня 2026 10:41
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АФИША ЧМ-2026: Бразилия, Германия и Нидерланды сыграют в 1/16 финала

Сегодня на ЧМ-2026 по футболу продолжатся матчи 1/16 финала.

Как сообщает İdman.Biz, до завтрашнего утра по бакинскому времени состоятся три встречи.

29 июня

1/16 финала

21:00
Бразилия - Япония

Бразилия уверенно прошла групповой этап и подходит к плей-офф в статусе фаворита пары. Япония, в свою очередь, уже показала, что способна создавать проблемы соперникам за счет темпа и дисциплины. Победитель этой пары в 1/8 финала сыграет с победителем матча Кот-д'Ивуар - Норвегия.

30 июня

00:30
Германия - Парагвай

Германия вышла в плей-офф после непростого группового этапа и поражения от Эквадора (1:2) в последнем туре. Матч с Парагваем станет для команды проверкой на реакцию после осечки. Парагвай прошел дальше из группы с США, Турцией и Австралией и попробует воспользоваться нестабильностью соперника. Победитель этой пары в 1/8 финала встретится с победителем матча Франция - Швеция.

05:00
Нидерланды - Марокко

Одна из самых интересных пар игрового дня. Нидерланды вышли из группы с Японией, Швецией и Тунисом, а Марокко пробилось в плей-офф из квартета с Бразилией, Шотландией и Гаити. Победитель этой встречи в 1/8 финала сыграет с Канадой.

İdman.Biz
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