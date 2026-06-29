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Роналдо выделил четырех претендентов на победу на ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
29 Июня 2026 07:20
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Роналдо выделил четырех претендентов на победу на ЧМ-2026

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо назвал фаворитов ЧМ-2026 по футболу.

"Франция, Испания и Аргентина показывают очень хороший футбол, они очень конкурентоспособны, да и Германия всегда опасна. Это главные соперники Бразилии в борьбе за титул", — приводит слова Роналдо İdman.Biz со ссылкой на L'Équipe.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда обыграла сборную Франции.

İdman.Biz
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