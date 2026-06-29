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Американская журналистка извинилась за слова о Боснии перед матчем на ЧМ‑2026

ЧМ-2026
Новости
29 Июня 2026 01:18
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Американская журналистка извинилась за слова о Боснии перед матчем на ЧМ‑2026

Журналистка американского телеканала ABC 7 Эбигейл Велес принесла извинения за слова о Боснии и Герцеговине, которые она произнесла в эфире во время чемпионата мира‑2026, сообщает İdman.Biz.

Сборная США в 1/16 финала турнира сыграет с командой Боснии и Герцеговины. Велес, анонсируя игру, сказала, что не может показать на Боснию на карте, отметив, что не знает и не хочет ничего знать об этой стране. Также она заявила: "Готовься, Босния", подчеркнув, что сборная США очень сильна.

"В неудачной попытке немного повеселиться на чемпионате мира я зашла слишком далеко и сделала необдуманный комментарий в прямом эфире, который был бестактным и неуместным. Приношу свои извинения народу Боснии и боснийской команде. Чемпионат мира должен объединять сообщества по всему миру, и мой комментарий не соответствует этому духу. Желаю всем командам всего наилучшего на их пути к победе в чемпионате мира", — написала Велес в социальных сетях.

Матч 1/16 финала ЧМ‑2026 США — Босния и Герцеговина пройдет 1 июля в Сан‑Франциско.

İdman.Biz
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