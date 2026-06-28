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Мартинес объяснил, почему не заменяет Роналду на ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
28 Июня 2026 21:50
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Мартинес объяснил, почему не заменяет Роналду на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес ответил, почему форвард национальной команды Криштиану Роналду играет без замен на чемпионате мира 2026 года и ушел от сравнения с нападающими Лионелем Месси и Эрлингом Холандом, которые не вышли в стартовом составе Аргентины и Норвегии на матчи третьего тура группового турнира.

"Не сравниваем себя с игроками других команд. Это было бы по-детски. Криштиану привык оказываться в нужном месте в нужное время. Речь скорее идет о психологической устойчивости, постоянной дисциплинированности на позиции и постоянном создании пространства в наших атакующих схемах. Для Криштиану не проблема отыграть все 90 минут", – приводит слова Мартинеса İdman.Biz со ссылкой на Goal.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

İdman.Biz
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