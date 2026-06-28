Месси, Мбаппе и Возинья вошли в символическую сборную группового этапа ЧМ-2026

Аналитический портал Opta представил символическую сборную по итогам группового этапа чемпионата мира-2026.
Как сообщает İdman.Biz, в число лучших игроков первых трех туров вошли представители девяти национальных команд.
Место в воротах занял голкипер сборной Кабо-Верде Возинья.
Линию обороны составили Марвен Сеная (Гана), Пау Кубарси (Испания), Диней Боржеш (Кабо-Верде) и Кэйто Накамура (Япония).
В средней линии оказались Уэстон Маккенни (США) и Педро Вите (Эквадор).
В атакующую четверку вошли Лионель Месси (Аргентина), Винисиус Жуниор (Бразилия), Килиан Мбаппе (Франция) и Эрлинг Холанд (Норвегия).
Напомним, Лионель Месси завершил групповой этап в статусе лучшего бомбардира турнира, забив шесть мячей и помог сборной Аргентины выйти в плей-офф с первого места в группе J.