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Месси, Мбаппе и Возинья вошли в символическую сборную группового этапа ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
28 Июня 2026 17:49
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Месси, Мбаппе и Возинья вошли в символическую сборную группового этапа ЧМ-2026

Аналитический портал Opta представил символическую сборную по итогам группового этапа чемпионата мира-2026.

Как сообщает İdman.Biz, в число лучших игроков первых трех туров вошли представители девяти национальных команд.

Место в воротах занял голкипер сборной Кабо-Верде Возинья.

Линию обороны составили Марвен Сеная (Гана), Пау Кубарси (Испания), Диней Боржеш (Кабо-Верде) и Кэйто Накамура (Япония).

В средней линии оказались Уэстон Маккенни (США) и Педро Вите (Эквадор).

В атакующую четверку вошли Лионель Месси (Аргентина), Винисиус Жуниор (Бразилия), Килиан Мбаппе (Франция) и Эрлинг Холанд (Норвегия).

Напомним, Лионель Месси завершил групповой этап в статусе лучшего бомбардира турнира, забив шесть мячей и помог сборной Аргентины выйти в плей-офф с первого места в группе J.

İdman.Biz
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