Месси отреагировал на победу Аргентины над Иорданией

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу своей команды над Иорданией в заключительном туре группового этапа чемпионата мира-2026.
Как сообщает İdman.Biz, после матча, завершившегося победой аргентинцев со счетом 3:1, форвард опубликовал сообщение в социальных сетях.
"Еще одна победа в завершение группового этапа. Мы продолжаем вместе...", - написал Месси.
В игре против Иордании 39-летний нападающий появился на поле на 60-й минуте и спустя 20 минут отличился точным ударом со штрафного, установив окончательный счет встречи.
После трех туров Месси с шестью забитыми мячами возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата мира-2026.
В 1/16 финала сборная Аргентины сыграет с командой Кабо-Верде. Матч состоится 4 июля.