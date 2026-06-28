Месси отреагировал на победу Аргентины над Иорданией

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу своей команды над Иорданией в заключительном туре группового этапа чемпионата мира-2026.

Как сообщает İdman.Biz, после матча, завершившегося победой аргентинцев со счетом 3:1, форвард опубликовал сообщение в социальных сетях.

"Еще одна победа в завершение группового этапа. Мы продолжаем вместе...", - написал Месси.

В игре против Иордании 39-летний нападающий появился на поле на 60-й минуте и спустя 20 минут отличился точным ударом со штрафного, установив окончательный счет встречи.

После трех туров Месси с шестью забитыми мячами возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата мира-2026.

В 1/16 финала сборная Аргентины сыграет с командой Кабо-Верде. Матч состоится 4 июля.