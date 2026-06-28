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Роналду оценил ничью с Колумбией на чемпионате мира-2026

ЧМ-2026
Новости
28 Июня 2026 09:59
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Роналду оценил ничью с Колумбией на чемпионате мира-2026

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал ничейный результат в матче с Колумбией на чемпионате мира-2026.

Как сообщает İdman.Biz, встреча заключительного тура группы K завершилась без забитых мячей - 0:0.

После финального свистка капитан португальцев отдал должное сопернику.

"Колумбия - очень хорошая команда, сильная. Очень сильная", - сказал Роналду.

Несмотря на отсутствие голов, ничья устроила обе сборные. Португалия и Колумбия вышли в плей-офф турнира.

В 1/16 финала Португалия встретится с Хорватией, а Колумбия сыграет против Ганы. На групповом этапе Роналду записал на свой счет два забитых мяча.

İdman.Biz
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