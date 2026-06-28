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Месси забил шестой гол, Аргентина вышла на Кабо-Верде - ВИДЕО - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
28 Июня 2026 08:52
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Месси забил шестой гол, Аргентина вышла на Кабо-Верде - ВИДЕО

Сборная Аргентины одержала третью победу подряд на чемпионате мира-2026 по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, в заключительном туре группы J действующие чемпионы мира обыграли Иорданию со счетом 3:1.

Аргентина вышла на матч с серьезной ротацией: Лионель Скалони оставил в запасе ряд лидеров, включая Лионеля Месси. Однако даже без капитана в стартовом составе южноамериканцы быстро взяли игру под контроль. На 19-й минуте счет открыл Джовани Ло Чельсо, красиво исполнив штрафной удар.

Уже на 31-й минуте преимущество Аргентины удвоил Лаутаро Мартинес, реализовав пенальти после вмешательства VAR.

После перерыва Иордания сумела ответить. На 55-й минуте Муса Аль-Тамари сократил отставание и забил один из самых памятных мячей в истории своей сборной на дебютном чемпионате мира.

На 60-й минуте на поле появился Месси. А уже на 80-й минуте аргентинский капитан сам поставил точку в матче, забив со штрафного. Для Месси этот мяч стал шестым на чемпионате мира-2026.

Аргентина набрала 9 очков и уверенно выиграла группу J. В 1/16 финала команда Скалони сыграет против Кабо-Верде.

Иордания завершила дебютный мундиаль без очков, но с историческим голом и достойным сопротивлением одному из главных фаворитов турнира.

İdman.Biz
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