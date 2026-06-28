Определились все пары 1/16 финала чемпионата мира-2026

На чемпионате мира-2026 по футболу завершился групповой этап.
Как сообщает İdman.Biz, по его итогам сформировалась полная сетка 1/16 финала турнира.
Пары первого раунда плей-офф выглядят следующим образом:
Германия - Парагвай
Франция - Швеция
ЮАР - Канада
Нидерланды - Марокко
Португалия - Хорватия
Испания - Австрия
США - Босния и Герцеговина
Бельгия - Сенегал
Бразилия - Япония
Кот-д'Ивуар - Норвегия
Мексика - Эквадор
Англия - ДР Конго
Аргентина - Кабо-Верде
Австралия - Египет
Швейцария - Алжир
Колумбия - Гана
Матчи стадии 1/16 финала стартуют уже сегодня. Первой встречей плей-офф станет противостояние сборных ЮАР и Канады.