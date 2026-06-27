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Скалони раскрыл судьбу Месси в матче с Иорданией из уважения к 91-летнему журналисту

Мировой футбол
Новости
27 Июня 2026 18:34
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Скалони раскрыл судьбу Месси в матче с Иорданией из уважения к 91-летнему журналисту

Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони сообщил, что Лионель Месси не выйдет в стартовом составе на матч ЧМ-2026 против Иордании.

Как сообщает İdman.Biz, специалист сделал это на пресс-конференции после вопроса 91-летнего журналиста Энрике Макайи Маркеса.

Маркес считается легендой аргентинской спортивной журналистики. Он посетил все чемпионаты мира с 1958 года, а нынешний турнир стал для него 18-м мундиалем.

Когда журналист задал вопрос о Месси, присутствующие в зале встретили его аплодисментами. Перед ответом Скалони отдал Маркесу дань уважения.

"Энрике, очень приятно услышать ваш вопрос и видеть вас здесь. Спасибо, что пришли. 18 чемпионатов мира — это невероятно. Когда я играл в Аргентине, вы уже были легендой. И остаетесь ею до сих пор", — сказал Скалони.

После этого главный тренер Аргентины признал, что Месси начнет матч с Иорданией на скамейке запасных.

Скалони также пожелал Маркесу насладиться чемпионатом мира, а после пресс-конференции подошел к журналисту, обнял его и сделал с ним фото.

İdman.Biz
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