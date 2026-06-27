40-летний Возинья вошел в историю чемпионатов мира

Голкипер сборной Кабо-Верде по футболу Возинья вошел в историю чемпионатов мира.

Как сообщает İdman.Biz, 40-летний вратарь оформил редкое достижение на ЧМ-2026.

В матче 3-го тура группового этапа против Саудовской Аравии Возинья сохранил свои ворота в неприкосновенности. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Этот результат позволил сборной Кабо-Верде выйти в 1/16 финала чемпионата мира. В следующем раунде африканская команда сыграет с Аргентиной.

Для Возиньи это уже второй матч без пропущенных голов на текущем мундиале. Ранее он не пропустил в игре 1-го тура против Испании, которая также завершилась со счетом 0:0.

По данным Opta, Возинья стал лишь третьим голкипером в истории чемпионатов мира, которому удалось провести больше одного матча без пропущенных голов после достижения 40-летнего возраста.

По этому показателю он присоединился к англичанину Питеру Шилтону, у которого три таких матча, и итальянцу Дино Дзоффу, у которого их два.