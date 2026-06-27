Футболисты Кабо-Верде отпраздновали выход в плей-офф танцем под кричалку про 1% - ВИДЕО

Футболисты сборной Кабо-Верде необычно отпраздновали исторический выход в 1/16 финала ЧМ-2026.

Как сообщает İdman.Biz, после завершения группового этапа игроки собрались в круг, начали танцевать и вместе скандировали: "Один процент! Один процент!".

Эта фраза стала частью истории команды на турнире и отсылает к оценкам, согласно которым перед стартом ЧМ-2026 в успех Кабо-Верде почти не верили, давая команде 1% на выход в плей-офф.

Напомним, сборная Кабо-Верде впервые выступает на чемпионате мира. Африканская команда завершила групповой этап без поражений и вышла в 1/16 финала, где сыграет с Аргентиной.