ЧМ-2026: Команды Месси, Роналду и Кейна завершат групповой этап

Сегодня на чемпионате мира-2026 по футболу пройдут заключительные матчи группового этапа в группах J, K и L.

Как сообщает İdman.Biz, встречи состоятся в ночь на 28 июня (по бакинскому времени).

28 июня

Группа L

01:00

Панама - Англия

Хорватия - Гана

Англия - 4

Гана - 4

Хорватия - 3

Панама - 0

Англия уже гарантировала себе выход в плей-офф минимум через рейтинг третьих команд, но победа позволит ей претендовать на первое место в группе. Гана также сохраняет шансы на лидерство. Хорватии для прямого выхода в 1/16 финала нужна победа над Ганой. Панама лишилась шансов на продолжение борьбы.

Группа K

03:30

Колумбия - Португалия

ДР Конго - Узбекистан

Колумбия - 6

Португалия - 4

ДР Конго - 1

Узбекистан - 0

Колумбия и Португалия уже вышли в плей-офф. В очном матче они разыграют первое место: колумбийцев устроит ничья, португальцам нужна победа. ДР Конго сохраняет шансы на выход через рейтинг третьих команд, а Узбекистану необходимо побеждать и ждать результатов в других группах.

Группа J

06:00

Иордания - Аргентина

Алжир - Австрия

Аргентина - 6

Австрия - 3

Алжир - 3

Иордания - 0

Аргентина уже обеспечила себе выход в плей-офф и лидирует в группе. Иордания потеряла шансы на продолжение борьбы. Матч Алжир - Австрия станет решающим в борьбе за второе место: победитель пары напрямую выйдет в 1/16 финала, проигравший будет зависеть от результатов в других группах. Ничья устроит обе команды.