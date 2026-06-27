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ЧМ-2026: Команды Месси, Роналду и Кейна завершат групповой этап

ЧМ-2026
Новости
27 Июня 2026 11:54
27
ЧМ-2026: Команды Месси, Роналду и Кейна завершат групповой этап

Сегодня на чемпионате мира-2026 по футболу пройдут заключительные матчи группового этапа в группах J, K и L.

Как сообщает İdman.Biz, встречи состоятся в ночь на 28 июня (по бакинскому времени).

28 июня

Группа L

01:00
Панама - Англия
Хорватия - Гана

Англия - 4
Гана - 4
Хорватия - 3
Панама - 0

Англия уже гарантировала себе выход в плей-офф минимум через рейтинг третьих команд, но победа позволит ей претендовать на первое место в группе. Гана также сохраняет шансы на лидерство. Хорватии для прямого выхода в 1/16 финала нужна победа над Ганой. Панама лишилась шансов на продолжение борьбы.

Группа K

03:30
Колумбия - Португалия
ДР Конго - Узбекистан

Колумбия - 6
Португалия - 4
ДР Конго - 1
Узбекистан - 0

Колумбия и Португалия уже вышли в плей-офф. В очном матче они разыграют первое место: колумбийцев устроит ничья, португальцам нужна победа. ДР Конго сохраняет шансы на выход через рейтинг третьих команд, а Узбекистану необходимо побеждать и ждать результатов в других группах.

Группа J

06:00
Иордания - Аргентина
Алжир - Австрия

Аргентина - 6
Австрия - 3
Алжир - 3
Иордания - 0

Аргентина уже обеспечила себе выход в плей-офф и лидирует в группе. Иордания потеряла шансы на продолжение борьбы. Матч Алжир - Австрия станет решающим в борьбе за второе место: победитель пары напрямую выйдет в 1/16 финала, проигравший будет зависеть от результатов в других группах. Ничья устроит обе команды.

İdman.Biz
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