ЧМ-2026: Команды Месси, Роналду и Кейна завершат групповой этап

Сегодня на чемпионате мира-2026 по футболу пройдут заключительные матчи группового этапа в группах J, K и L.
Как сообщает İdman.Biz, встречи состоятся в ночь на 28 июня (по бакинскому времени).
28 июня
Группа L
01:00
Панама - Англия
Хорватия - Гана
Англия - 4
Гана - 4
Хорватия - 3
Панама - 0
Англия уже гарантировала себе выход в плей-офф минимум через рейтинг третьих команд, но победа позволит ей претендовать на первое место в группе. Гана также сохраняет шансы на лидерство. Хорватии для прямого выхода в 1/16 финала нужна победа над Ганой. Панама лишилась шансов на продолжение борьбы.
Группа K
03:30
Колумбия - Португалия
ДР Конго - Узбекистан
Колумбия - 6
Португалия - 4
ДР Конго - 1
Узбекистан - 0
Колумбия и Португалия уже вышли в плей-офф. В очном матче они разыграют первое место: колумбийцев устроит ничья, португальцам нужна победа. ДР Конго сохраняет шансы на выход через рейтинг третьих команд, а Узбекистану необходимо побеждать и ждать результатов в других группах.
Группа J
06:00
Иордания - Аргентина
Алжир - Австрия
Аргентина - 6
Австрия - 3
Алжир - 3
Иордания - 0
Аргентина уже обеспечила себе выход в плей-офф и лидирует в группе. Иордания потеряла шансы на продолжение борьбы. Матч Алжир - Австрия станет решающим в борьбе за второе место: победитель пары напрямую выйдет в 1/16 финала, проигравший будет зависеть от результатов в других группах. Ничья устроит обе команды.