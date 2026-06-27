Египет выдержал иранскую драму и вышел в плей-офф - ВИДЕО

Сборные Египта и Ирана сыграли вничью в матче третьего тура группы G чемпионата мира-2026 по футболу. Встреча в Сиэтле завершилась со счетом 1:1.

Как сообщает İdman.Biz, игра началась без разведки. Уже на 5-й минуте Египет вышел вперед: Ибрагим Сабер воспользовался ошибкой иранского вратаря Алирезы Бейранванда и отправил мяч в сетку.

Иран быстро пришел в себя и почти сразу получил шанс сравнять счет. На 11-й минуте Мехди Тареми не реализовал пенальти — египетский голкипер отразил удар. Но уже на 14-й минуте Рамин Резаян исправил ситуацию для своей команды и восстановил равновесие — 1:1.

После яркого дебюта игра стала более осторожной. Египет старался удержать нужный результат, который выводил команду в плей-офф, а Иран искал момент для решающего удара.

Во втором тайме обе сборные действовали нервно: цена ошибки была слишком высокой.

Главная драма случилась уже в компенсированное время. Иран сумел забить второй мяч и на несколько секунд оказался в шаге от победы, которая могла полностью изменить расклад в группе. Однако после проверки VAR гол был отменен из-за офсайда. Для иранцев этот эпизод стал настоящим ударом — команда была близка к исторической победе, но осталась только с ничьей.

По итогам группового этапа Египет набрал 5 очков и занял второе место в группе G, обеспечив себе выход в 1/16 финала. Иран с 3 очками финишировал третьим и теперь зависит от результатов в других группах в борьбе за место среди лучших третьих команд.

Победителем группы стала Бельгия, также набравшая 5 очков, а Новая Зеландия с 1 баллом завершила выступление на чемпионате мира.