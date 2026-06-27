Плей-офф становится все яснее: кто с кем сыграет в 1/16 финала ЧМ-2026 - ОБЗОР

Групповой этап чемпионата мира-2026 постепенно выходит на финишную прямую, и уже известны первые пары 1/16 финала. Пока окончательно сформирована лишь часть сетки, однако некоторые противостояния уже сейчас обещают стать настоящими украшениями плей-офф.

Как сообщает İdman.Biz, первым участником стадии на вылет станет сборная ЮАР, которой предстоит встретиться с Канадой. Последняя выглядит фаворитом этой пары, однако южноафриканцы уже не раз доказывали, что способны преподнести сюрприз.

Одной из самых интригующих афиш станет противостояние Бразилии и Японии. Пятикратные чемпионы мира считаются безусловными фаворитами, но японцы на этом турнире уже продемонстрировали организованный и дисциплинированный футбол, позволяющий рассчитывать на очередную сенсацию.

Не менее интересной обещает быть встреча Германии и Парагвая. Немцы уверенно прошли групповой этап и выглядят одними из главных претендентов на титул, однако парагвайцы традиционно умеют навязать борьбу любому сопернику, особенно в матчах на вылет.

Особое внимание привлечет дуэль Нидерландов и Марокко. Финалист предыдущего чемпионата мира считается фаворитом, но марокканцы давно доказали, что способны успешно противостоять европейским грандам.

Именно эту пару многие уже сейчас называют самой непредсказуемой среди известных.

Еще один европейский поединок сведет Францию и Швецию. Французы уверенно выиграли свою группу и выглядят предпочтительнее, однако шведская сборная уже успела громко заявить о себе на нынешнем турнире и постарается преподнести очередной сюрприз.

Также определились еще две полностью сформированные пары. Австралия сыграет с Египтом в матче, где эксперты не выделяют явного фаворита, а Аргентина встретится с дебютантом плей-офф Кабо-Верде.

Южноамериканцы считаются явными претендентами на выход в следующий раунд, однако африканская команда уже стала одним из главных открытий чемпионата мира.

Кроме того, в 1/16 финала уже точно сыграют США и Босния и Герцеговина, а также Бельгия, соперник которой определится после завершения группового этапа.

Испания также ожидает своего оппонента, которым станет команда, занявшая второе место в группе J.

Оставшиеся пары станут известны после окончания матчей в группах J, K и L. Именно тогда сетка плей-офф чемпионата мира-2026 приобретет окончательный вид.