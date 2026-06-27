В Сети появились изображения мяча финала ЧМ-2026 - ФОТО

В интернете опубликованы изображения официального мяча, который планируется использовать в решающих матчах чемпионата мира-2026.

Как сообщает İdman.Biz, новая модель получила название Trionda Final.

По своей конструкции мяч полностью повторяет модель Trionda, которой команды играют на нынешнем мировом первенстве. При этом версия для финальной стадии выполнена в белом цвете с черно-золотыми элементами и красными акцентами. На поверхности также нанесены названия городов, принимающих матчи чемпионата мира.

Ожидается, что Trionda Final будет использоваться начиная с полуфиналов турнира.

Напомним, финальный матч чемпионата мира-2026 состоится 19 июля на стадионе "Метлайф" в Ист-Ратерфорде.