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Уже 19 сборных обеспечили себе место в плей-офф ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
27 Июня 2026 01:34
27
Уже 19 сборных обеспечили себе место в плей-офф ЧМ-2026

По итогам очередного игрового дня чемпионата мира-2026 число сборных, гарантировавших себе участие в плей-офф, достигло 19.

Как сообщает İdman.Biz, после завершения матчей в группе I свои места в сетке стадии на выбывание заняли сборные Франции и Норвегии.

Франция, выигравшая все три матча группового этапа, в 1/16 финала встретится с одной из лучших команд, занявших третьи места. На данный момент соперником "трехцветных" могут стать Швеция или одна из сборных группы G - Египет, Иран, Бельгия либо Новая Зеландия.

На данный момент известны или частично сформированы следующие пары 1/16 финала:

ЮАР - Канада

Бразилия - Япония

Германия - 3-е место групп C/D/F

Нидерланды - Марокко

Кот-д'Ивуар - Норвегия

Франция - 3-е место групп F/G

Мексика - 3-е место групп C/E/H

Победитель группы L - 3-е место групп E/I/J/K

Победитель группы G - 3-е место групп A/H/I/J

США - Босния и Герцеговина

Победитель группы H - 2-е место группы J

2-е место группы K - 2-е место группы L

Швейцария - 3-е место групп E/G/I/J

Австралия - 2-е место группы G

Аргентина - 2-е место группы H

Победитель группы K - 3-е место групп D/E/I/L.

Матчи 1/16 финала чемпионата мира стартуют 28 июня.

İdman.Biz
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