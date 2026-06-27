Уже 19 сборных обеспечили себе место в плей-офф ЧМ-2026

По итогам очередного игрового дня чемпионата мира-2026 число сборных, гарантировавших себе участие в плей-офф, достигло 19.
Как сообщает İdman.Biz, после завершения матчей в группе I свои места в сетке стадии на выбывание заняли сборные Франции и Норвегии.
Франция, выигравшая все три матча группового этапа, в 1/16 финала встретится с одной из лучших команд, занявших третьи места. На данный момент соперником "трехцветных" могут стать Швеция или одна из сборных группы G - Египет, Иран, Бельгия либо Новая Зеландия.
На данный момент известны или частично сформированы следующие пары 1/16 финала:
ЮАР - Канада
Бразилия - Япония
Германия - 3-е место групп C/D/F
Нидерланды - Марокко
Кот-д'Ивуар - Норвегия
Франция - 3-е место групп F/G
Мексика - 3-е место групп C/E/H
Победитель группы L - 3-е место групп E/I/J/K
Победитель группы G - 3-е место групп A/H/I/J
США - Босния и Герцеговина
Победитель группы H - 2-е место группы J
2-е место группы K - 2-е место группы L
Швейцария - 3-е место групп E/G/I/J
Австралия - 2-е место группы G
Аргентина - 2-е место группы H
Победитель группы K - 3-е место групп D/E/I/L.
Матчи 1/16 финала чемпионата мира стартуют 28 июня.