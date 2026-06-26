27 Июня 2026
RU

ФИФА не разрешила сборной Франции выйти на матч с траурными повязками

ЧМ-2026
Новости
26 Июня 2026 23:17
32
ФИФА не разрешила сборной Франции выйти на матч с траурными повязками

Сборная Франции не смогла выйти на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2026 против Норвегии с черными траурными повязками.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на RMC Sport, ФИФА не дала разрешения французской команде на проведение этой акции.

Футболисты планировали почтить память матери главного тренера Дидье Дешама, которая скончалась во время чемпионата мира. По этой причине наставник сборной Франции пропускает сегодняшний матч, отправившись на родину для участия в похоронах.

Встреча между сборными Норвегии и Франции проходит в эти минуты на стадионе "Джиллетт" в американском Фоксборо. Обе команды еще до начала заключительного тура обеспечили себе выход в плей-офф чемпионата мира.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Дембеле оформил самый быстрый хет-трик на чемпионатах мира за 72 года
00:01
ЧМ-2026

Дембеле оформил самый быстрый хет-трик на чемпионатах мира за 72 года

Француз повторил достижение, которого мировое первенство не видело с 1954 года

Дембеле оформил хет-трик в матче с Норвегией
26 Июня 23:34
ЧМ-2026

Дембеле оформил хет-трик в матче с Норвегией - ОБНОВЛЯЕТСЯ + ВИДЕО

Французский форвард забил три мяча уже к 32-й минуте встречи

Сенегал быстро открыл счет в матче с Ираком на ЧМ-2026
26 Июня 23:11
ЧМ-2026

Сенегал быстро открыл счет в матче с Ираком на ЧМ-2026 - ОБНОВЛЯЕТСЯ + ВИДЕО

Абдулайе Сек отличился уже на четвертой минуте встречи

Иран и Египет готовы уйти с поля из-за символики ЛГБТ на ЧМ-2026
26 Июня 20:57
ЧМ-2026

Иран и Египет готовы уйти с поля из-за символики ЛГБТ на ЧМ-2026

По данным источника, аналогичную позицию занимает и сборная Египта
Opta сравнила статистику Мбаппе и Холанна перед очным матчем на ЧМ-2026
26 Июня 20:33
ЧМ-2026

Opta сравнила статистику Мбаппе и Холанна перед очным матчем на ЧМ-2026

Оба форварда подошли к третьему туру с одинаковым количеством голов

Месси начнет матч с Иорданией в запасе
26 Июня 20:16
ЧМ-2026

Месси начнет матч с Иорданией в запасе

Лионель Скалони решил предоставить отдых лидеру сборной Аргентины перед плей-офф

Самое читаемое

Анчелотти включил Неймара в состав: звезда Бразилии сыграет с Шотландией
24 Июня 10:33
ЧМ-2026

Анчелотти включил Неймара в состав: звезда Бразилии сыграет с Шотландией

Главный тренер "селесао" заявил, что нападающий полностью восстановился после травмы и готов выйти на поле на чемпионате мира по футболу

В России надеются полноценно вернуться в турниры ФИФА после ЧМ U15 в Азербайджане
25 Июня 15:11
Азербайджанский футбол

В России надеются полноценно вернуться в турниры ФИФА после ЧМ U15 в Азербайджане

Министр спорта РФ приветствовал допуск российской команды к предстоящему в Азербайджане мировому первенству

"Челси" начал переговоры по трансферу защитника "Кристал Пэлас"
25 Июня 07:14
Мировой футбол

"Челси" начал переговоры по трансферу защитника "Кристал Пэлас"

Лондонский клуб готов заплатить за Максанса Лакруа около 40 миллионов евро

Винисиус добил Шотландию: Бразилия выиграла группу C - ВИДЕО
25 Июня 07:45
ЧМ-2026

Винисиус добил Шотландию: Бразилия выиграла группу C - ВИДЕО

Винисиус Жуниор оформил дубль и помог команде выйти в плей-офф с первого места