ФИФА не разрешила сборной Франции выйти на матч с траурными повязками

Сборная Франции не смогла выйти на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2026 против Норвегии с черными траурными повязками.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на RMC Sport, ФИФА не дала разрешения французской команде на проведение этой акции.

Футболисты планировали почтить память матери главного тренера Дидье Дешама, которая скончалась во время чемпионата мира. По этой причине наставник сборной Франции пропускает сегодняшний матч, отправившись на родину для участия в похоронах.

Встреча между сборными Норвегии и Франции проходит в эти минуты на стадионе "Джиллетт" в американском Фоксборо. Обе команды еще до начала заключительного тура обеспечили себе выход в плей-офф чемпионата мира.