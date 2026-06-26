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Месси начнет матч с Иорданией в запасе

ЧМ-2026
Новости
26 Июня 2026 20:16
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Месси начнет матч с Иорданией в запасе

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не выйдет в стартовом составе на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2026 против Иордании.

Как сообщает İdman.Biz, главный тренер действующих чемпионов мира Лионель Скалони намерен провести ротацию состава и предоставить отдых своему капитану.

Ожидается, что 39-летний форвард начнет встречу на скамейке запасных. В двух первых матчах турнира Месси забил пять мячей и помог аргентинцам досрочно обеспечить себе место в плей-офф.

По информации источника, с первых минут в линии атаки сборной Аргентины сыграют Лаутаро Мартинес и Хулиан Альварес.

Матч Иордания - Аргентина состоится 28 июня и начнется в 06:00 по бакинскому времени.

İdman.Biz
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