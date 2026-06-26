ЧМ-2026: дуэли Мбаппе и Холанда, Вальверде и Ямаля, надежды Ирана и Кабо-Верде – ОБЗОР İDMAN.BİZ

На чемпионате мира-2026 по футболу продолжается заключительный тур группового этапа.

Как сообщает İdman.Biz, сегодня будут сыграны матчи в группах G, H и I. В двух квартетах интрига остается максимально высокой: в группе G все четыре команды сохраняют шансы на выход в плей-офф, а в группе H ни одна сборная пока официально не гарантировала себе место в следующем раунде. В группе I главная интрига уже другая: Франция и Норвегия досрочно вышли дальше и теперь разыграют первое место.

Группа G

Египет – 4

Иран – 2

Бельгия – 2

Новая Зеландия – 1

Новая Зеландия – Бельгия (27 июня, 07:00, здесь и далее время по Баку)

Для Бельгии это матч, в котором уже нельзя просто ждать, что класс сам решит все проблемы. Команда Руди Гарсии начала турнир с ничьей против Египта (1:1), затем не смогла забить Ирану (0:0) и теперь подходит к третьему туру только с двумя очками. Победа выводит бельгийцев в плей-офф, а при удачном результате в параллельной встрече может даже поднять их выше в таблице. Ничья оставит команду с тремя очками и серьезной зависимостью от раскладов среди третьих мест.

Новая Зеландия после ничьей с Ираном (2:2) и поражения от Египта (1:3) остается последней, но не потеряла шансов. Ей нужна победа: четыре очка могут открыть дорогу как минимум к борьбе за одно из лучших третьих мест, а при определенном сценарии - даже за вторую позицию. Бельгия считается фаворитом по качеству состава, но есть важный нюанс: Жереми Доку вернулся, однако не готов на весь матч, как и Ромелу Лукаку. Это делает для фаворита концовку группы еще более нервной.

Египет – Иран (27 июня, 07:00)

Египет подходит к последнему туру в лучшем положении в группе. Команда Хоссама Хассана сыграла вничью с Бельгией (1:1), затем обыграла Новую Зеландию (3:1) и с четырьмя очками возглавляет таблицу. Ничья почти наверняка решит задачу выхода напрямую, а победа может закрепить за египтянами первое место.

Иран после ничьей с Новой Зеландией (2:2) и нулевого матча с Бельгией сохранил хорошие шансы, но теперь ему нужен результат против лидера. Победа выведет команду вперед и почти гарантирует плей-офф. Ничья оставит Иран с тремя очками, а это уже зона ожидания и подсчетов среди третьих мест.

На фоне матча вокруг иранской команды снова много разговоров о логистике: тренер Амир Галенои отметил, что прежние ограничения на въезд и выезд из США физически сказались на футболистах, но сейчас команда чувствует себя лучше.

Группа H

Испания – 4

Уругвай – 2

Кабо-Верде – 2

Саудовская Аравия - 1

Уругвай – Испания (27 июня, 04:00)

Испания начала турнир не так ярко, как от нее ждали, сыграв 0:0 с Кабо-Верде, но затем ответила уверенной победой над Саудовской Аравией (4:0). Команда Луиса де ла Фуэнте лидирует в группе и подходит к матчу с Уругваем в роли фаворита. Испанцам важно не только выйти дальше, но и сохранить первое место, потому что от этого будет зависеть путь в плей-офф.

Уругвай пока не выиграл ни одного матча: ничья с Саудовской Аравией (1:1) и ничья с Кабо-Верде (2:2) оставили команду Марсело Бьелсы в сложном положении. Сам тренер уже назвал игру с Испанией финалом: победа снимает почти все вопросы, ничья оставляет шанс через третье место, поражение может стать фатальным. Для Уругвая ключевыми фигурами остаются Федерико Вальверде, Дарвин Нуньес и Рональд Араухо, если он будет готов сыграть. У Испании особое внимание к Ламину Ямалю: Бьелса отдельно отметил, что этот футболист способен менять ход матча.

Кабо-Верде - Саудовская Аравия (27 июня, 04:00)

Кабо-Верде уже стало одной из самых приятных историй турнира. Дебютант чемпионата мира сумел не проиграть Испании (0:0), затем отобрал очки у Уругвая (2:2) и теперь реально претендует на выход в плей-офф. Победа над Саудовской Аравией гарантирует команде как минимум место в следующем раунде. Ничья тоже может сохранить шансы, но тогда придется зависеть от параллельного матча и рейтинга третьих команд.

Саудовская Аравия находится в более тяжелом положении. После ничьей с Уругваем (1:1) команда крупно уступила Испании (0:4), поэтому ей нужна только победа. Тренер Георгиос Донис признал, что сборная все еще находится в процессе перестройки: он работает с командой всего около месяца, и времени на полноценную перестройку было мало. При этом победа над Кабо-Верде может вывести саудовцев в плей-офф напрямую или через таблицу третьих мест.

Группа I

Франция – 6

Норвегия – 6

Сенегал – 0

Ирак - 0

Норвегия – Франция (26 июня, 23:00)

Это главный матч группы I, хотя обе команды уже решили базовую задачу. Франция обыграла Сенегал (3:1) и Ирак (3:0), Норвегия победила Ирак (4:1) и Сенегал (3:2). У обеих сборных по шесть очков, но Франция идет выше за счет лучшей разницы мячей, поэтому ей достаточно ничьей для первого места.

В центре внимания - дуэль Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда. Оба забили по четыре мяча в двух турах и продолжают борьбу не только за первое место в группе, но и за лидерство в гонке бомбардиров. Франция считается небольшим фаворитом за счет глубины состава и более сбалансированной игры, однако Норвегия показала, что ее атака способна наказать любого соперника. Важная кадровая деталь: Дидье Дешам не будет руководить Францией у бровки из-за похорон матери, команду поведет ассистент Ги Стефан. Также у французов не сыграет Вильям Салиба, а у Маркуса Тюрама есть проблемы с икроножной мышцей.

Сенегал – Ирак (26 июня, 23:00)

Для Сенегала и Ирака это матч последнего шанса. Обе команды проиграли первые две встречи и остались без очков. Сенегал уступил Франции (1:3), затем Норвегии (2:3), хотя во второй игре показал, что способен создавать моменты и возвращаться в матч. Ирак начал с поражения от Норвегии (1:4), после чего проиграл Франции (0:3).

Ситуация проста: победителю нужно будет ждать завершения остальных групп и надеяться на проход через рейтинг лучших третьих команд. Ничья не устроит никого. Сенегал считается фаворитом за счет более сильного состава и атакующей группы, где выделяются Садио Мане, Исмаила Сарр и Николя Джексон. Но есть серьезная потеря: первый номер Эдуар Менди травмирован и не сыграет. Ирак будет делать ставку на организованность, стандарты и опыт Аймена Хуссейна. Для обеих сборных это уже не матч за красивую концовку группы, а шанс продлить жизнь на турнире.