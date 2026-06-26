ЧМ-2026: японский вызов для Бразилии, марокканское испытание Нидерландов - ОБЗОР İDMAN.BİZ

На чемпионате мира-2026 по футболу постепенно формируется сетка 1/16 финала.

Как сообщает İdman.Biz, ранее уже определилась пара первой стадии плей-офф Канада - ЮАР. Теперь к ней добавились еще несколько матчей, в которых известны обе команды. На данный момент это Бразилия - Япония, Нидерланды - Марокко и США - Босния и Герцеговина.

Бразилия – Япония (29 июня, 21:00 здесь и далее время по Баку)

Одна из самых интересных пар первой стадии плей-офф. Бразилия выиграла группу C, набрав семь очков. Команда Карло Анчелотти начала турнир с ничьей против Марокко (1:1), а затем уверенно победила Гаити (3:0) и Шотландию (3:0). По дополнительным показателям бразильцы опередили Марокко и вышли в плей-офф с первого места.

Япония заняла второе место в группе F и прошла дистанцию без поражений: ничья с Нидерландами (2:2), крупная победа над Тунисом (4:0) и ничья со Швецией (1:1). Команда снова показала, что умеет играть дисциплинированно, быстро переходить из обороны в атаку и наказывать соперника за потерю концентрации.

Фаворитом пары очевидно считается Бразилия. У нее больше индивидуального качества, шире состав и сильнее линия атаки. Главные фигуры - Винисиус Жуниор, который забивал во всех трех матчах группы, и Матеус Кунья, уже отметившийся тремя голами. Но Япония не выглядит удобным соперником: Рицу Доан, Дайзен Маэда, Такефуса Кубо и Зион Судзуки способны сделать матч очень нервным для фаворита.

Нидерланды – Марокко (30 июня, 05:00)

Нидерланды выиграли группу F и избежали встречи с Бразилией уже в 1/16 финала. Команда Роналда Кумана начала турнир с ничьей против Японии (2:2), затем разгромила Швецию (5:1), а в заключительном туре победила Тунис (3:1). Семь очков и десять забитых мячей - сильный аргумент в пользу статуса фаворита.

Марокко финишировало вторым в группе C, хотя набрало столько же очков, сколько и Бразилия. Команда сыграла вничью с бразильцами (1:1), затем победила Шотландию (1:0) и Гаити (4:2). Это уже не просто опасный андердог, а сборная, которая умеет терпеть, бить на скорости и использовать свои моменты. К тому же нельзя забывать, что марокканцы стали четвертыми на ЧМ-2022 в Катаре.

По именам и атакующей форме Нидерланды выглядят небольшим фаворитом. Но сам Куман уже дал понять, что не считает эту пару простой: Марокко он назвал качественной командой и отметил, что голландцам нужно прибавлять в компактности и переходных фазах. Для Нидерландов важны Вирджил ван Дейк, Френки де Йонг, Брайан Бробби и вся атакующая группа. У Марокко многое будет зависеть от Ашрафа Хакими, Брахима Диаса, Юссефа Эн-Несири и умения команды выдержать давление.

США - Босния и Герцеговина (2 июля, 04:00)

Сборная США выиграла группу D, хотя завершила групповой этап поражением от Турции (2:3). До этого команда Маурисио Почеттино уверенно стартовала на домашнем турнире: победа над Парагваем (4:1) и успех в матче с Австралией (2:0) позволили хозяевам заранее решить главную задачу.

Босния и Герцеговина вышла в плей-офф с третьего места в группе B. Несмотря на то, что групповой этап еще не завершен, боснийцы с четырьмя очками уже точно попадут в число лучших третьих команд. Команда начала с ничьей против Канады (1:1), затем крупно уступила Швейцарии (1:4), но в решающем матче обыграла Катар (3:1). Эти четыре очка позволили боснийцам пройти дальше через рейтинг лучших третьих команд.

Фаворитом здесь выглядят США. У хозяев больше скорости, выше темп и глубже состав. Возвращение Кристиана Пулишича добавляет команде остроты, а Маккенни, Рейна, Дест и Пепи способны решить эпизод в любой момент. Но Боснию недооценивать опасно. Команда играет компактно, делает ставку на контратаки, а опыт Эдина Джеко и энергия 18-летнего Керима Алайбеговича могут стать важными факторами в одном конкретном матче.