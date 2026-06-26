Юнис Гусейнов: "Чемпионат мира даст толчок развитию юных футболистов"

Тренер "Туран Товуза" Юнис Гусейнов высказался о проведении в Азербайджане первого чемпионата мира среди футболистов до 15 лет.

Как сообщает İdman.Biz, бывший футболист отметил, что УЕФА и ФИФА уже доверяли Азербайджану крупные международные турниры.

"УЕФА и ФИФА и раньше доверяли Азербайджану различные крупные соревнования. Среди них финал Лиги Европы 2019 года, а также матчи ЕВРО-2020. Это еще одно радостное большое футбольное событие для нашей страны", - цитирует Гусейнова sport24.az.

Он также напомнил, что в 2027 году Азербайджан совместно с Узбекистаном примет чемпионат мира среди футболистов до 20 лет. По словам Гусейнова, турниры, которые проходят в Азербайджане, традиционно организуются на высоком уровне.

"Как известно, соревнования, которые проводятся в нашей стране, проходят на высоком уровне. Чемпионат мира даст толчок развитию юных футболистов. У них еще больше возрастет желание заниматься футболом. Этот турнир также положительно повлияет на имидж страны", - отметил он.

Напомним, что решением Бюро Совета ФИФА первый чемпионат мира среди команд до 15 лет пройдет в Азербайджане.

Также на заседании Исполнительного комитета ФИФА 2 октября 2025 года было объявлено, что финальную стадию чемпионата мира-2027 среди футболистов до 20 лет совместно примут Азербайджан и Узбекистан.