Крис Брейди: "Мы хотим выйти в финал и выиграть его" - İDMAN.BIZ ИЗ США - ВИДЕО

Вратарь сборной США по футболу Крис Брейди прокомментировал победу Турции в матче чемпионата мира-2026.

Голкипер отметил, что ранее уже встречался с турецкой сборной до начала мундиаля.

"Мой первый матч за основную сборную был как раз против Турции, еще до чемпионата мира. Помню, тогда они действовали гораздо эффективнее в штрафной площади и вокруг нее", - сказал Брейди корреспонденту İdman.Biz на чемпионате мира в США.

По словам вратаря, в первых матчах турнира сборной Турции не хватило реализации.

"В двух матчах перед нашей встречей, думаю, им не хватило той самой реализации, на которую они рассчитывали. Конечно, многие в первую очередь смотрят на количество забитых голов, но, на мой взгляд, Парагвай и Австралия очень глубоко оборонялись, играли максимально закрыто, и эта тактика сработала. Для меня именно в этом заключается главное отличие", - отметил он.

Брейди также рассказал, что сборная США рассчитывает выиграть домашний чемпионат мира.

"Неважно, кто будет нашим соперником - мы выйдем на поле и постараемся уничтожить их", - заявил голкипер.

Напомним, что сборная США в матче третьего тура группы D ЧМ-2026 проиграла Турции со счетом 2:3, но сохранила первое место в группе и вышла в 1/16 финала.

Турция, несмотря на победу, завершила групповой этап на последнем месте и покинула турнир.