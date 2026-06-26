26 Июня 2026
RU

Крис Брейди: "Мы хотим выйти в финал и выиграть его" - İDMAN.BIZ ИЗ США - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
26 Июня 2026 12:33
18
Крис Брейди: "Мы хотим выйти в финал и выиграть его" - İDMAN.BIZ ИЗ США

Вратарь сборной США по футболу Крис Брейди прокомментировал победу Турции в матче чемпионата мира-2026.

Голкипер отметил, что ранее уже встречался с турецкой сборной до начала мундиаля.

"Мой первый матч за основную сборную был как раз против Турции, еще до чемпионата мира. Помню, тогда они действовали гораздо эффективнее в штрафной площади и вокруг нее", - сказал Брейди корреспонденту İdman.Biz на чемпионате мира в США.

По словам вратаря, в первых матчах турнира сборной Турции не хватило реализации.

"В двух матчах перед нашей встречей, думаю, им не хватило той самой реализации, на которую они рассчитывали. Конечно, многие в первую очередь смотрят на количество забитых голов, но, на мой взгляд, Парагвай и Австралия очень глубоко оборонялись, играли максимально закрыто, и эта тактика сработала. Для меня именно в этом заключается главное отличие", - отметил он.

Брейди также рассказал, что сборная США рассчитывает выиграть домашний чемпионат мира.

"Неважно, кто будет нашим соперником - мы выйдем на поле и постараемся уничтожить их", - заявил голкипер.

Напомним, что сборная США в матче третьего тура группы D ЧМ-2026 проиграла Турции со счетом 2:3, но сохранила первое место в группе и вышла в 1/16 финала.

Турция, несмотря на победу, завершила групповой этап на последнем месте и покинула турнир.

Лейла Эминова
İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Мерт Мюлдюр: "Меня не интересует, кто станет чемпионом мира" - İDMAN.BIZ ИЗ США - ВИДЕО
11:53
ЧМ-2026

Мерт Мюлдюр: "Меня не интересует, кто станет чемпионом мира" - İDMAN.BIZ ИЗ США - ВИДЕО

Защитник сборной Турции прокомментировал вылет команды с ЧМ-2026

Оркун Кекчю: "Самым важным было не разочаровать наш народ" - İDMAN.BIZ ИЗ США - ВИДЕО
11:14
ЧМ-2026

Оркун Кекчю: "Самым важным было не разочаровать наш народ" - İDMAN.BIZ ИЗ США - ВИДЕО

Полузащитник сборной Турции прокомментировал победу над США

АФИША ЧМ-2026: Франция, Испания и Бельгия сыграют этой ночью
10:53
ЧМ-2026

АФИША ЧМ-2026: Франция, Испания и Бельгия сыграют этой ночью

До утра определятся участники плей-офф еще в трех группах
Угурджан Чакыр: "Благодарю всех азербайджанцев" - İDMAN.BİZ ИЗ США - ВИДЕО
10:33
ЧМ-2026

Угурджан Чакыр: "Благодарю всех азербайджанцев" - İDMAN.BİZ ИЗ США - ВИДЕО

Вратарь сборной Турции поблагодарил болельщиков после победы над США

Женщина-арбитр вошла в историю мужских чемпионатов мира
10:24
ЧМ-2026

Женщина-арбитр вошла в историю мужских чемпионатов мира

Катя Ицель Гарсия работала главным судьей матча Тунис - Нидерланды

Австралия и Парагвай сыграли вничью
08:58
ЧМ-2026

Австралия и Парагвай сыграли вничью

Нулевая ничья устроила обе команды в группе D

Самое читаемое

Анчелотти включил Неймара в состав: звезда Бразилии сыграет с Шотландией
24 Июня 10:33
ЧМ-2026

Анчелотти включил Неймара в состав: звезда Бразилии сыграет с Шотландией

Главный тренер "селесао" заявил, что нападающий полностью восстановился после травмы и готов выйти на поле на чемпионате мира по футболу

В России надеются полноценно вернуться в турниры ФИФА после ЧМ U15 в Азербайджане
25 Июня 15:11
Азербайджанский футбол

В России надеются полноценно вернуться в турниры ФИФА после ЧМ U15 в Азербайджане

Министр спорта РФ приветствовал допуск российской команды к предстоящему в Азербайджане мировому первенству

"Челси" начал переговоры по трансферу защитника "Кристал Пэлас"
25 Июня 07:14
Мировой футбол

"Челси" начал переговоры по трансферу защитника "Кристал Пэлас"

Лондонский клуб готов заплатить за Максанса Лакруа около 40 миллионов евро

ЧМ-2026: Португалия разгромила Узбекистан - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
23 Июня 23:00
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Португалия разгромила Узбекистан - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

У Роналду - дубль