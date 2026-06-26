Крис Брейди: "Мы хотим выйти в финал и выиграть его" - İDMAN.BIZ ИЗ США - ВИДЕО

Вратарь сборной США по футболу Крис Брейди прокомментировал победу Турции в матче чемпионата мира-2026.
Голкипер отметил, что ранее уже встречался с турецкой сборной до начала мундиаля.
"Мой первый матч за основную сборную был как раз против Турции, еще до чемпионата мира. Помню, тогда они действовали гораздо эффективнее в штрафной площади и вокруг нее", - сказал Брейди корреспонденту İdman.Biz на чемпионате мира в США.
По словам вратаря, в первых матчах турнира сборной Турции не хватило реализации.
"В двух матчах перед нашей встречей, думаю, им не хватило той самой реализации, на которую они рассчитывали. Конечно, многие в первую очередь смотрят на количество забитых голов, но, на мой взгляд, Парагвай и Австралия очень глубоко оборонялись, играли максимально закрыто, и эта тактика сработала. Для меня именно в этом заключается главное отличие", - отметил он.
Брейди также рассказал, что сборная США рассчитывает выиграть домашний чемпионат мира.
"Неважно, кто будет нашим соперником - мы выйдем на поле и постараемся уничтожить их", - заявил голкипер.
Напомним, что сборная США в матче третьего тура группы D ЧМ-2026 проиграла Турции со счетом 2:3, но сохранила первое место в группе и вышла в 1/16 финала.
Турция, несмотря на победу, завершила групповой этап на последнем месте и покинула турнир.
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