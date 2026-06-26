Угурджан Чакыр: "Благодарю всех азербайджанцев" - İDMAN.BİZ ИЗ США - ВИДЕО

Вратарь сборной Турции по футболу Угурджан Чакыр поблагодарил азербайджанских болельщиков после матча с США на чемпионате мира-2026. Голкипер отметил, что сборная Турции хотела выйти в следующий этап и порадовать также азербайджанских болельщиков.

"Сегодня мы победили, но этого оказалось недостаточно для выхода в следующий раунд. Тем не менее я благодарю всех азербайджанцев, которые нас поддерживали. Они наши братья", - сказал Чакыр корреспонденту İdman.Biz на чемпионате мира в США.

Напомним, что сборная Турции в матче третьего тура группы D ЧМ-2026 победила США со счетом 3:2.

Однако из-за поражений в первых двух встречах турецкая команда завершила групповой этап на последнем месте и покинула турнир.