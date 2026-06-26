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Турция хлопнула дверью в матче с США - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
26 Июня 2026 08:43
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Турция хлопнула дверью в матче с США

Сборная Турции по футболу завершила выступление на чемпионате мира-2026 победой над США.

Как сообщает İdman.Biz, матч третьего тура группы D завершился со счетом 3:2 в пользу турецкой команды.

Хозяева турнира быстро вышли вперед: уже на 3-й минуте отличился Остин Трасти.

Однако Турция вскоре вернулась в игру. На 10-й минуте Арда Гюлер сравнял счет, а на 31-й минуте Оркун Кекчю вывел команду Винченцо Монтеллы вперед.

После перерыва сборная США восстановила равновесие. На 49-й минуте Себастьян Берхалтер сделал счет 2:2.

Решающим стал эпизод в компенсированное время. На 90+8-й минуте Джан Узун получил мяч у дальней штанги и переправил его на Каана Айхана, который отправил мяч в ворота и принес Турции победу.

Несмотря на этот результат, турецкая команда завершила выступление на турнире. Турция набрала три очка и заняла последнее место в группе D.

Сборная США с шестью очками сохранила первое место и вышла в 1/16 финала. Также из группы D в плей-офф прошли Австралия и Парагвай, набравшие по четыре очка.

İdman.Biz
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