АФИША ЧМ-2026: Франция, Испания и Бельгия сыграют этой ночью

Сегодня ночью и завтра утром на чемпионате мира-2026 по футболу состоятся шесть матчей заключительного тура группового этапа.

Как сообщает İdman.Biz, будут сыграны встречи в группах I, H и G.

Третий тур традиционно становится самым напряженным этапом групповой стадии: часть команд уже решила задачу выхода в плей-офф, но для остальных каждый гол может изменить не только место в таблице, но и соперника в следующем раунде.

В группе I Франция и Норвегия уже обеспечили себе выход в плей-офф, выиграв по два стартовых матча. В очной встрече они определят победителя квартета. Сенегал и Ирак пока не набрали очков, но победитель их матча сохранит шансы на продолжение борьбы как одна из лучших команд, занявших третье место.

В группе H Испания подходит к заключительному туру в наиболее выгодном положении. Команда Луиса де ла Фуэнте сыграет с Уругваем, который пока не одержал ни одной победы и нуждается в результате. В параллельном матче Кабо-Верде и Саудовская Аравия продолжат борьбу за выход в плей-офф.

В группе G ситуация остается максимально открытой. Египет лидирует с четырьмя очками, а Иран и Бельгия сохраняют шансы на прямую путевку в 1/16 финала. Новая Зеландия занимает последнее место, но также еще не потеряла турнирную мотивацию: для продолжения борьбы ей необходимо побеждать Бельгию.

26 июня

Группа I

23:00

Норвегия - Франция

Сенегал - Ирак

Франция - 6

Норвегия - 6

Сенегал - 0

Ирак - 0

27 июня

Группа H

04:00

Уругвай - Испания

Кабо-Верде - Саудовская Аравия

Испания - 4

Кабо-Верде - 2

Уругвай - 2

Саудовская Аравия - 1

Группа G

07:00

Новая Зеландия - Бельгия

Египет - Иран

Египет - 4

Иран - 2

Бельгия - 2

Новая Зеландия - 1