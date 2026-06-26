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АФИША ЧМ-2026: Франция, Испания и Бельгия сыграют этой ночью

ЧМ-2026
Новости
26 Июня 2026 10:53
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АФИША ЧМ-2026: Франция, Испания и Бельгия сыграют этой ночью

Сегодня ночью и завтра утром на чемпионате мира-2026 по футболу состоятся шесть матчей заключительного тура группового этапа.

Как сообщает İdman.Biz, будут сыграны встречи в группах I, H и G.

Третий тур традиционно становится самым напряженным этапом групповой стадии: часть команд уже решила задачу выхода в плей-офф, но для остальных каждый гол может изменить не только место в таблице, но и соперника в следующем раунде.

В группе I Франция и Норвегия уже обеспечили себе выход в плей-офф, выиграв по два стартовых матча. В очной встрече они определят победителя квартета. Сенегал и Ирак пока не набрали очков, но победитель их матча сохранит шансы на продолжение борьбы как одна из лучших команд, занявших третье место.

В группе H Испания подходит к заключительному туру в наиболее выгодном положении. Команда Луиса де ла Фуэнте сыграет с Уругваем, который пока не одержал ни одной победы и нуждается в результате. В параллельном матче Кабо-Верде и Саудовская Аравия продолжат борьбу за выход в плей-офф.

В группе G ситуация остается максимально открытой. Египет лидирует с четырьмя очками, а Иран и Бельгия сохраняют шансы на прямую путевку в 1/16 финала. Новая Зеландия занимает последнее место, но также еще не потеряла турнирную мотивацию: для продолжения борьбы ей необходимо побеждать Бельгию.

26 июня

Группа I
23:00
Норвегия - Франция
Сенегал - Ирак

Франция - 6
Норвегия - 6
Сенегал - 0
Ирак - 0

27 июня

Группа H
04:00
Уругвай - Испания
Кабо-Верде - Саудовская Аравия

Испания - 4
Кабо-Верде - 2
Уругвай - 2
Саудовская Аравия - 1

Группа G
07:00
Новая Зеландия - Бельгия
Египет - Иран

Египет - 4
Иран - 2
Бельгия - 2
Новая Зеландия - 1

İdman.Biz
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