АФИША ЧМ-2026: Франция, Испания и Бельгия сыграют этой ночью

Сегодня ночью и завтра утром на чемпионате мира-2026 по футболу состоятся шесть матчей заключительного тура группового этапа.
Как сообщает İdman.Biz, будут сыграны встречи в группах I, H и G.
Третий тур традиционно становится самым напряженным этапом групповой стадии: часть команд уже решила задачу выхода в плей-офф, но для остальных каждый гол может изменить не только место в таблице, но и соперника в следующем раунде.
В группе I Франция и Норвегия уже обеспечили себе выход в плей-офф, выиграв по два стартовых матча. В очной встрече они определят победителя квартета. Сенегал и Ирак пока не набрали очков, но победитель их матча сохранит шансы на продолжение борьбы как одна из лучших команд, занявших третье место.
В группе H Испания подходит к заключительному туру в наиболее выгодном положении. Команда Луиса де ла Фуэнте сыграет с Уругваем, который пока не одержал ни одной победы и нуждается в результате. В параллельном матче Кабо-Верде и Саудовская Аравия продолжат борьбу за выход в плей-офф.
В группе G ситуация остается максимально открытой. Египет лидирует с четырьмя очками, а Иран и Бельгия сохраняют шансы на прямую путевку в 1/16 финала. Новая Зеландия занимает последнее место, но также еще не потеряла турнирную мотивацию: для продолжения борьбы ей необходимо побеждать Бельгию.
26 июня
Группа I
23:00
Норвегия - Франция
Сенегал - Ирак
Франция - 6
Норвегия - 6
Сенегал - 0
Ирак - 0
27 июня
Группа H
04:00
Уругвай - Испания
Кабо-Верде - Саудовская Аравия
Испания - 4
Кабо-Верде - 2
Уругвай - 2
Саудовская Аравия - 1
Группа G
07:00
Новая Зеландия - Бельгия
Египет - Иран
Египет - 4
Иран - 2
Бельгия - 2
Новая Зеландия - 1