Мерт Мюлдюр: "Меня не интересует, кто станет чемпионом мира" - İDMAN.BIZ ИЗ США - ВИДЕО

Защитник сборной Турции по футболу Мерт Мюлдюр прокомментировал выступление команды на чемпионате мира-2026.

Об этом он заявил сотруднику İdman.Biz, командированному в США на мундиаль, после матча Турция - США.

"Хотя мы победили в последней игре, мы разочарованы", - сказал Мюлдюр корреспонденту İdman.Biz на чемпионате мира в США.

На вопрос о том, кого он считает фаворитом ЧМ-2026, защитник ответил коротко.

"Честно говоря, меня не интересует, какая сборная выиграет чемпионат мира", - заявил футболист.

Мюлдюр добавил, что нынешний мундиаль стал хорошим опытом для игроков сборной Турции, поскольку команда располагает молодым составом.

"В следующих турнирах мы увидим более сильную сборную Турции", - отметил он.

Напомним, что сборная Турции в матче третьего тура группы D ЧМ-2026 победила США со счетом 3:2.

Однако из-за поражений в первых двух встречах турецкая команда завершила групповой этап на последнем месте и покинула турнир.