Австралия и Парагвай сыграли вничью и вышли в плей-офф - ВИДЕО

Сборные Австралии и Парагвая по футболу сыграли вничью в матче третьего тура группы D чемпионата мира-2026.

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась со счетом 0:0.

Несмотря на отсутствие голов, результат позволил обеим командам продолжить выступление на турнире.

Австралия набрала четыре очка и заняла второе место в группе D. Парагвай также завершил групповой этап с четырьмя очками, но уступил австралийцам по дополнительным показателям и финишировал третьим.

При этом парагвайская сборная также получила путевку в 1/16 финала как одна из лучших команд, занявших третье место.

Итоговая таблица группы D: США - 6 очков, Австралия - 4, Парагвай - 4, Турция - 3.