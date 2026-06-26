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Нидерланды выиграли группу F на ЧМ-2026 - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
26 Июня 2026 08:14
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Нидерланды выиграли группу F на ЧМ-2026

Сборная Нидерландов по футболу завершила групповой этап чемпионата мира-2026 победой над Тунисом.

Как сообщает İdman.Biz, матч третьего тура группы F завершился со счетом 3:1 в пользу нидерландской команды.

Нидерланды быстро получили преимущество после автогола Эльеса Схири на 3-й минуте. Спустя несколько минут Брайан Бробби увеличил отрыв.

Во втором тайме Тунис сократил разницу благодаря голу Хазема Мастури, однако Ян-Паул ван Хекке восстановил преимущество Нидерландов в два мяча.

Эта победа позволила Нидерландам набрать семь очков и занять первое место в группе F. В 1/16 финала команда Роналда Кумана сыграет со сборной Марокко.

Тунис завершил выступление на турнире без набранных очков.

İdman.Biz
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