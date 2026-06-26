В краже вещей у сборной Англии обвинили выходцев из Афганистана - СМИ

К краже вещей игроков сборной Англии могут быть причастны двое афганцев, получивших гражданство США, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Daily Mail.

Полиция задержала злоумышленников. Ими оказались 40-летний Мустафа Салик и 35-летний Эрфан Камаль. По данным источника, они получили американское гражданство за помощь в борьбе с "Талибаном". Мужчинам грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее СМИ сообщали, что игроки потеряли бутсы, в которых планировали играть матчи чемпионата мира-2026, а также мячи и различные принадлежности, используемые техническим персоналом. Позже стало известно, что англичане вернули часть украденной экипировки.