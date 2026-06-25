Дик Адвокат — о матче с Кот-д'Ивуаром: "У меня отличное предчувствие"

Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат высказался перед матчем третьего тура группы E чемпионата мира по футболу 2026 года с Кот-д'Ивуаром.

"Кот-д’Ивуар — отличная команда, которая одолела Францию со счетом 2:1 в товарищеской встрече. Мы должны гордиться тем, что можем сыграть с таким соперником. Игроки хотят принять этот вызов. Мы хотим выложиться по полной. Если мы сыграем так же, как с Эквадором (0:0), думаю, мы будем на правильном пути. У меня отличное предчувствие, несмотря на уровень сборной Кот-д’Ивуара. Мы можем усложнить жизнь любому сопернику", — приводит слова Адвоката официальный сайт ФИФА.

Сборная Кюрасао занимает четвертое место в турнирной таблице группы E. Команда набрала одно очко за два матча. Кот-д'Ивуар находится на второй строчке, заработав три очка.