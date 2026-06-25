Лерон Мерфи: "Рафаэль и Назим - очень хорошие бойцы"

Боец MMA Лерон Мерфи поделился впечатлениями от приезда в Баку на турнир UFC Fight Night Baku.

Как сообщает İdman.Biz, британский спортсмен прибыл в столицу Азербайджана в качестве гостя турнира UFC.

"Я счастлив быть в Баку. В городе все прекрасно. Мне приятно здесь находиться. Люди очень доброжелательные, и город оставил у меня хорошее впечатление", - сказал Мерфи журналистам.

Он также высоко оценил азербайджанских бойцов Рафаэля Физиева и Назима Садыхова.

"Они очень хорошие бойцы. Мне нравится следить за их выступлениями. Думаю, в главном бою вечера фаворитом является Рафаэль Физиев", - заявил спортсмен.

Мерфи также подчеркнул, что по сравнению с другими видами спорта больше интересуется именно единоборствами.

Напомним, что турнир UFC Fight Night Baku пройдет 27 июня на Национальной гимнастической арене. В главном бою вечера Рафаэль Физиев встретится с мексиканцем Мануэлем Торресом в легком весе. Назим Садыхов проведет бой с Матеусом Камило.