Клопп отказался отвечать на вопрос о расизме и прервал интервью - ВИДЕО

Бывший главный тренер футбольного клуба "Ливерпуль" Юрген Клопп оказался в центре внимания после того, как прервал интервью во время чемпионата мира-2026.

Как сообщает İdman.Biz, инцидент произошел в США, где Клопп работает экспертом немецкого телеканала Magenta TV.

Поводом стал вопрос о скандале вокруг бывшего футболиста сборной Германии Бастиана Швайнштайгера. После матча, в котором Германия обыграла Кот-д’Ивуар со счетом 2:1, Швайнштайгер в эфире ARD назвал стиль игры соперника "африканским футболом".

Он также охарактеризовал игру сборной Кот-д’Ивуара как "порой нестандартную, немного дикую, не совсем тактическую и непредсказуемую".

Эти слова вызвали обсуждения в Германии. Ряд представителей СМИ и комментаторов увидели в высказывании Швайнштайгера старые стереотипы об африканском футболе.

Журналист DW Sports попросил Клоппа прокомментировать эту тему, однако бывший тренер "Ливерпуля" не захотел отвечать на вопрос и дал понять, что не считает этот момент подходящим для обсуждения.

"Вы теперь хотите продолжать эту тему? Нет, нет. У меня нет возможности ответить на этот вопрос. Это серьезная тема, и я даже не знаю, что здесь правильно сказать. Для африканцев это может восприниматься одним образом, для других - иначе. Я здесь не для этого", - сказал Клопп.

После этого Клопп с улыбкой отреагировал на то, что вопрос прозвучал от немецкого журналиста.

"Я был рад, что никто меня об этом не спросил. А вы нашли возможность. Интересно, что вы тоже немец. Это меня очень удивило", - добавил он.

Затем Клопп ушел от журналистов и не стал продолжать интервью.

Отметим, что немецкий спортивный журналист Филипп Авуну в статье для Spiegel назвал слова Швайнштайгера проблемными. При этом он подчеркнул, что представлять бывшего футболиста расистом было бы неправильно.