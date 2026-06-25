Тренер сборной ЮАР: "Мы 20 минут под стук сердца ждала финального свистка"

Главный тренер сборной ЮАР по футболу Уго Броос поделился эмоциями после победы над Южной Кореей в третьем туре ЧМ-2026.

Как сообщает İdman.Biz, африканская команда выиграла со счетом 1:0 и впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата мира.

"Мы провели очень хороший матч. Южной Корее было очень сложно найти свободное пространство. Мы хорошо оборонялись. Мы забили гол, а затем 20 минут под стук сердца ждали финального свистка. Первая игра на турнире сложилась для нас не очень хорошо, но после этого мы прибавляли и прибавляли. Мы хотим получить удовольствие от следующего матча. И кто знает, что из этого выйдет? Может быть, мы сможем выйти и в 1/8 финала", - сказал Броос.

В 1/16 финала ЮАР сыграет со сборной Канады. Матч пройдет 28 июня на стадионе SoFi Stadium в Лос-Анджелесе.