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Юрген Клопп: "Роналду в 41 год ярко ответил критикам"

ЧМ-2026
Новости
25 Июня 2026 11:41
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Юрген Клопп: "Роналду в 41 год ярко ответил критикам"

Бывший главный тренер футбольного клуба "Ливерпуль" Юрген Клопп высказался о нападающем сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду.

Как сообщает İdman.Biz, немецкий специалист оценил реакцию форварда на критику после стартового матча чемпионата мира-2026.

Роналду не отметился результативными действиями в игре с ДР Конго (1:1), однако затем сделал дубль в матче против Узбекистана (5:0).

"Как зритель я немного заворожен, потому что Роналду и Лионель Месси - лучшие футболисты последних 10-15 лет. Было здорово увидеть, как Роналду после первой игры, в которой его сильно критиковали, а это заметил даже я, в 41 год так ярко и энергично ответил. Я этому был очень рад. Невероятно, что в возрасте Криштиану он по-прежнему сильно расстраивается, когда что-то не получается. Его реакция впечатляет еще больше", - сказал Клопп.

İdman.Biz
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