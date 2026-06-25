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Винченцо Монтелла: "Футболисты Турции заслужили больше уважения и любви"

ЧМ-2026
Новости
25 Июня 2026 12:11
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Винченцо Монтелла: "Футболисты Турции заслужили больше уважения и любви"

Главный тренер сборной Турции по футболу Винченцо Монтелла высказался о критике в адрес команды.

Как сообщает İdman.Biz, итальянский специалист на пресс-конференции перед матчем третьего тура ЧМ-2026 против США попросил болельщиков поддержать футболистов.

Сборная Турции при любом результате предстоящей игры останется на четвертом месте в группе D.

"Мы видим, что наши игроки подверглись жесткой критике, и это повлияло на них. Нам нужно обратить внимание на психологический аспект. Если посмотреть на игру наших футболистов до этого момента, думаю, они заслуживают большего уважения и любви. Честно говоря, статистика этих двух матчей говорит о многом. Мы сделали все, что могли, но, к сожалению, результата не добились. Результаты не совсем соответствовали нашим ожиданиям, но, возможно, с точки зрения футбола, который мы хотим показывать, мы достигли самых высоких статистических показателей с момента нашего прихода в команду.

Мы всегда будем просить поддержки у наших болельщиков. Матч с США важен для нас, несмотря ни на что. Нам нужна поддержка. Футболисты могли бы получить немного больше поддержки в момент, когда столкнулись с такой резкой и несправедливой критикой. Если посмотреть на последние несколько лет, они добились больших успехов. Мы прошли этот путь благодаря им. Поэтому я прошу болельщиков поддерживать футболистов при любых обстоятельствах", - сказал Монтелла.

İdman.Biz
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