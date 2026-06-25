"Ненавижу Аргентину": бразильские болельщики о главных соперниках на ЧМ-2026 – İDMAN.BİZ ИЗ США + ФОТО/ВИДЕО

Лос-Анджелес – далеко не самый футбольный город на планете, но статус одного из хозяев чемпионата мира-2026 создает особую атмосферу. Сегодня одно из заведений города окрасилось в желто-зеленые цвета: настроение мундиаля здесь задавали бразильские болельщики.

Как передает İdman.Biz из США, бразильцы, живущие в США, и просто фанаты южноамериканцев собрались посмотреть матч команды против Шотландии (3:0). Эта победа официально вывела Бразилию в плей-офф с первого места в группе.

İdman.Biz решил узнать у бразильских фанатов, насколько они верят в чемпионство своей сборной и кого считают главными конкурентами на пути к титулу.

"Считаю, что у нас есть шанс стать чемпионами. Бразилия – это страсть, и мы сделаем все, чтобы добиться титула", – говорит Лара Дуалиби.

Главными соперниками сборной Бразилии Дуалиби считает Нидерланды и Германию. Немецкую команду девушка выделяет особенно – именно она нанесла самое болезненное для Бразилии поражение в истории чемпионатов мира, разгромив хозяев турнира со счетом 7:1 в полуфинале ЧМ-2014.

"Тот счет 7:1 до сих пор остается где-то в глубине сознания. У нас эмоциональная команда, и мне кажется, что такие воспоминания могут психологически влиять на игроков", – считает Дуалиби.

Она также призналась, что впечатлена игрой Винисиуса Жуниора. А вот от Неймара, недавно восстановившегося после травмы, пока не знает, чего ожидать, но будет рада любому его успеху.

Другой бразилец, Зак Кайзер, главную угрозу видит не в европейских странах, а в Аргентине. "Они играют грязно. И у них есть один игрок невысокого роста, который очень хорош в футболе. Не буду называть его имя, но, думаю, вы понимаете, о ком речь", – с улыбкой сказал он.

Бразилия проведет свой следующий матч с командой, занявшей второе место в группе F, и одним из возможных соперников является Япония. Кайзер называет японцев "темной лошадкой" турнира и признается, что предпочел бы избежать встречи с ними в стадии плей-офф.

Говоря о своих надеждах на турнире, он выделил сразу нескольких игроков:

"Для меня лучший – Винисиус. Также назову Эндрика: чем больше игрового времени он получает, тем больше забивает. И, конечно, большие ожидания связаны с Неймаром. Мы, бразильцы, любим его и хотим, чтобы он выиграл свой первый чемпионат мира. Думаю, по ходу турнира он будет играть все больше времени".

Серена Курсио также назвала Эндрика одним из главных талантов нынешней сборной.

"Это мой самый любимый игрок. Ему всего 19 лет, и он – главная надежда бразильского футбола. Конечно, мы многого ждем и от Неймара. Возможно, он еще проявит себя на этом чемпионате мира", – сказала она.

По мнению девушки, у Бразилии есть все шансы на титул, однако самым опасным соперником остается Франция с такими звездами, как Килиан Мбаппе и Усман Дембеле. При этом возможный соперник из группы F ее не слишком беспокоит.

А вот Игор Бриза и вовсе удивился вопросу о шансах Бразилии на победу. "Конечно, мы можем выиграть чемпионат мира. Что за вопрос? Более того – мы его выиграем. И запомните мои слова: Неймар станет лучшим игроком этой команды. У нас много сильных футболистов, но иногда не хватает химии или игроки чувствуют давление. Неймар способен взять это давление на себя", – уверен он.

Говоря о главном конкуренте, Бриза вновь вспомнил Аргентину. "Ненавижу Аргентину. У нас с ними это взаимно", – эмоционально заявил бразилец.