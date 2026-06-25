Хавбек Боснии и Герцеговины обошел Ямаля и Месси в рейтинге ЧМ

Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины по футболу Керим-Сем Алайбегович вошел в десятку самых молодых авторов голов в истории чемпионатов мира.
Как сообщает İdman.Biz, 18-летний футболист добился этого в матче группового этапа ЧМ-2026 против Катара.
Встреча завершилась победой сборной Боснии и Герцеговины со счетом 3:1. Алайбегович открыл счет на 29-й минуте и стал одним из героев матча.
На момент гола боснийскому футболисту было 18 лет и 276 дней. По этому показателю он обошел испанского форварда Ламина Ямаля и нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.
Лидером рейтинга остается Пеле, который забил свой первый гол на чемпионате мира в возрасте 17 лет и 239 дней.
Десять самых молодых авторов голов в истории чемпионатов мира:
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Пеле (Бразилия) - 17 лет 239 дней
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Мануэль Росас (Мексика) - 18 лет 93 дня
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Гави (Испания) - 18 лет 110 дней
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Ибрагима Мбайе (Сенегал) - 18 лет 143 дня
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Майкл Оуэн (Англия) - 18 лет 190 дней
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Николае Ковач (Румыния) - 18 лет 197 дней
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Дмитрий Сычев (Россия) - 18 лет 231 день
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Керим-Сем Алайбегович (Босния и Герцеговина) - 18 лет 276 дней
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Ламин Ямаль (Испания) - 18 лет 343 дня
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Лионель Месси (Аргентина) - 18 лет 357 дней