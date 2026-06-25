Хавбек Боснии и Герцеговины обошел Ямаля и Месси в рейтинге ЧМ

Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины по футболу Керим-Сем Алайбегович вошел в десятку самых молодых авторов голов в истории чемпионатов мира.

Как сообщает İdman.Biz, 18-летний футболист добился этого в матче группового этапа ЧМ-2026 против Катара.

Встреча завершилась победой сборной Боснии и Герцеговины со счетом 3:1. Алайбегович открыл счет на 29-й минуте и стал одним из героев матча.

На момент гола боснийскому футболисту было 18 лет и 276 дней. По этому показателю он обошел испанского форварда Ламина Ямаля и нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

Лидером рейтинга остается Пеле, который забил свой первый гол на чемпионате мира в возрасте 17 лет и 239 дней.

Десять самых молодых авторов голов в истории чемпионатов мира: