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АФИША ЧМ-2026: Германия, Нидерланды и США сыграют этой ночью

ЧМ-2026
Новости
25 Июня 2026 11:11
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АФИША ЧМ-2026: Германия, Нидерланды и США сыграют этой ночью

Сегодня в ночь с 25 на 26 июня и завтра утром на чемпионате мира-2026 по футболу состоятся шесть матчей заключительного тура группового этапа.

Как сообщает İdman.Biz, до 09:00 по бакинскому времени будут сыграны встречи в группах D, E и F.

Третий тур традиционно становится самым напряженным этапом групповой стадии: часть команд уже решила задачу выхода в плей-офф, но для остальных каждый гол может изменить не только место в таблице, но и соперника в следующем раунде.

В группе E Германия уже гарантировала себе первое место, однако Эквадор, Кюрасао и Кот-д’Ивуар продолжают борьбу за продолжение выступления на турнире. В группе F Нидерланды и Япония подходят к последнему туру с хорошими шансами на прямой выход, а Швеция сохраняет возможность изменить расклад в очном матче с японцами.

В группе D сборная США уже обеспечила себе первое место. Главная интрига связана с матчем Парагвая и Австралии: именно эта игра может определить обладателя второй прямой путевки в плей-офф. Сборная Турции лишилась математических шансов на выход в плей-офф еще во втором туре, уступив Парагваю (0:1).

26 июня

Группа E
00:00
Эквадор - Германия
Кюрасао - Кот-д’Ивуар

Германия - 6
Эквадор - 3
Кот-д’Ивуар - 3
Кюрасао - 0

Группа F
03:00
Тунис - Нидерланды
Япония - Швеция

Нидерланды - 6
Япония - 4
Швеция - 1
Тунис - 0

Группа D
06:00
Турция - США
Парагвай - Австралия

США - 6
Парагвай - 3
Австралия - 3
Турция - 0

İdman.Biz
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