АФИША ЧМ-2026: Германия, Нидерланды и США сыграют этой ночью

Сегодня в ночь с 25 на 26 июня и завтра утром на чемпионате мира-2026 по футболу состоятся шесть матчей заключительного тура группового этапа.

Как сообщает İdman.Biz, до 09:00 по бакинскому времени будут сыграны встречи в группах D, E и F.

Третий тур традиционно становится самым напряженным этапом групповой стадии: часть команд уже решила задачу выхода в плей-офф, но для остальных каждый гол может изменить не только место в таблице, но и соперника в следующем раунде.

В группе E Германия уже гарантировала себе первое место, однако Эквадор, Кюрасао и Кот-д’Ивуар продолжают борьбу за продолжение выступления на турнире. В группе F Нидерланды и Япония подходят к последнему туру с хорошими шансами на прямой выход, а Швеция сохраняет возможность изменить расклад в очном матче с японцами.

В группе D сборная США уже обеспечила себе первое место. Главная интрига связана с матчем Парагвая и Австралии: именно эта игра может определить обладателя второй прямой путевки в плей-офф. Сборная Турции лишилась математических шансов на выход в плей-офф еще во втором туре, уступив Парагваю (0:1).

26 июня

Группа E

00:00

Эквадор - Германия

Кюрасао - Кот-д’Ивуар



Германия - 6

Эквадор - 3

Кот-д’Ивуар - 3

Кюрасао - 0

Группа F

03:00

Тунис - Нидерланды

Япония - Швеция



Нидерланды - 6

Япония - 4

Швеция - 1

Тунис - 0

Группа D

06:00

Турция - США

Парагвай - Австралия



США - 6

Парагвай - 3

Австралия - 3

Турция - 0