АФИША ЧМ-2026: Германия, Нидерланды и США сыграют этой ночью

Сегодня в ночь с 25 на 26 июня и завтра утром на чемпионате мира-2026 по футболу состоятся шесть матчей заключительного тура группового этапа.
Как сообщает İdman.Biz, до 09:00 по бакинскому времени будут сыграны встречи в группах D, E и F.
Третий тур традиционно становится самым напряженным этапом групповой стадии: часть команд уже решила задачу выхода в плей-офф, но для остальных каждый гол может изменить не только место в таблице, но и соперника в следующем раунде.
В группе E Германия уже гарантировала себе первое место, однако Эквадор, Кюрасао и Кот-д’Ивуар продолжают борьбу за продолжение выступления на турнире. В группе F Нидерланды и Япония подходят к последнему туру с хорошими шансами на прямой выход, а Швеция сохраняет возможность изменить расклад в очном матче с японцами.
В группе D сборная США уже обеспечила себе первое место. Главная интрига связана с матчем Парагвая и Австралии: именно эта игра может определить обладателя второй прямой путевки в плей-офф. Сборная Турции лишилась математических шансов на выход в плей-офф еще во втором туре, уступив Парагваю (0:1).
26 июня
Группа E
00:00
Эквадор - Германия
Кюрасао - Кот-д’Ивуар
Германия - 6
Эквадор - 3
Кот-д’Ивуар - 3
Кюрасао - 0
Группа F
03:00
Тунис - Нидерланды
Япония - Швеция
Нидерланды - 6
Япония - 4
Швеция - 1
Тунис - 0
Группа D
06:00
Турция - США
Парагвай - Австралия
США - 6
Парагвай - 3
Австралия - 3
Турция - 0