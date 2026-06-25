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Лионель Месси изменил свою позицию по участию в ЧМ-2030

ЧМ-2026
Новости
25 Июня 2026 09:43
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Лионель Месси изменил свою позицию по участию в ЧМ-2030

Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси вновь высказался о возможном участии в чемпионате мира-2030.

Как сообщает İdman.Biz, в течение последнего года футболисту регулярно задавали вопросы о завершении карьеры и о том, планирует ли он выступать за национальную команду на крупных турнирах после ЧМ-2026.

Около недели назад, говоря о чемпионате мира-2030, Месси дал категоричный ответ: "Нет, нет, точно нет".

Однако на нынешнем турнире аргентинец показывает яркую игру и уже забил пять голов в двух матчах. После этого 24 июня журналист Telefe снова спросил Месси о его будущем в сборной.

На этот раз чемпион мира полностью не исключил возможность сыграть на ЧМ-2030 в 43-летнем возрасте.

"Честно говоря, я сейчас об этом не думаю. Посмотрим, что будет", - сказал Месси.

İdman.Biz
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