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Доку вернулся в расположение сборной Бельгии перед решающим матчем ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
25 Июня 2026 06:47
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Доку вернулся в расположение сборной Бельгии перед решающим матчем ЧМ-2026

Сборная Бельгии получила хорошую новость перед заключительным матчем группового этапа чемпионата мира-2026.

Как сообщает İdman.Biz, вингер Жереми Доку вернулся в расположение национальной команды. Об этом официально сообщила пресс-служба "красных дьяволов".

Ранее футболист временно покинул лагерь сборной и отправился в Лондон, где вместе с супругой встретил рождение сына. По этой причине Доку пропустил матч второго тура против Ирана, завершившийся вничью - 1:1.

Теперь бельгийский полузащитник вновь присоединился к команде и сможет помочь ей в решающей игре группового этапа.

После двух туров сборная Бельгии набрала два очка и продолжает борьбу за выход в плей-офф. В заключительном матче группового этапа бельгийцы сыграют со сборной Новой Зеландии.

Перед последним туром группу возглавляет Египет с четырьмя очками. У Ирана и Бельгии по два балла, а Новая Зеландия имеет одно очко.

İdman.Biz
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