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Манзамби повторил достижение Мбаппе и Мюллера на чемпионатах мира

ЧМ-2026
Новости
25 Июня 2026 02:17
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Манзамби повторил достижение Мбаппе и Мюллера на чемпионатах мира

Полузащитник сборной Швейцарии Йохан Манзамби вписал свое имя в историю чемпионатов мира после матча с Канадой.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Opta, 21-летний футболист стал лишь третьим игроком в XXI веке не старше 21 года, которому удалось набрать не менее четырех результативных действий на одном мировом первенстве.

После гола в ворота Канады в активе Манзамби стало три забитых мяча и одна голевая передача на чемпионате мира-2026.

Ранее подобное достижение покорялось только двум футболистам. На чемпионате мира 2018 года Килиан Мбаппе набрал четыре результативных действия, а Томас Мюллер на мундиале 2010 года записал на свой счет сразу восемь результативных действий.

Напомним, Манзамби отличился в победном матче против Канады (2:1), благодаря которому сборная Швейцарии заняла первое место в группе B и вышла в плей-офф чемпионата мира.

İdman.Biz
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