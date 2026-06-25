Канада - ЮАР: битва дебютантов плей-офф ЧМ-2026 по футболу - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Шансы канадцев на выход в 1/8 финала оцениваются выше, но южноафриканцы, которых «похоронили» уже после первого тура, доказали, что умеют удивлять.

На чемпионате мира-2026 по футболу определилась первая пара 1/16 финала, в которой сыграют сборные ЮАР и Канады, ставшие вторыми в группах А и В соответственно.

Как передает İdman.Biz, матч состоится 28 июня в Лос-Анджелесе. Начало встречи - в 23:00 по бакинскому времени.

Эту пару уже можно назвать одной из самых необычных в первой стадии плей-офф. Обе команды впервые в своей истории вышли в нокаут-раунд чемпионата мира, а значит, победитель этой встречи впервые сыграет в 1/8 финала мундиаля.

Путь команд к плей-офф получился совершенно разным. Канада начала турнир с ничьей против Боснии и Герцеговины (1:1), затем одержала историческую победу над Катаром (6:0), первую для себя на чемпионатах мира. Главным героем той игры стал Джонатан Дэвид, оформивший хет-трик. Но в третьем туре команда Джесси Марша не упустила шанс выиграть группу: ей хватало ничьей со Швейцарией, однако канадцы проиграли 1:2 и вместо матча в Ванкувере вынуждены ехать в Лос-Анджелес.

В свою очередь, ЮАР начала турнир почти катастрофически. В стартовом матче команда Хуго Брооса уступила Мексике (0:2), доигрывала встречу вдевятером после удалений Спепело Ситхоле и Тембы Зване, и после такого начала в ее выход из группы мало кто верил. Но затем южноафриканцы сыграли вничью с Чехией (1:1), а в решающем туре обыграли Южную Корею (1:0) благодаря голу Тапело Масеко и впервые вышли в плей-офф чемпионата мира.

Сильная сторона Канады - скорость, физика и вариативность в атаке. Джонатан Дэвид уже показал, что способен решить матч, Сайл Ларин полезен в штрафной, Таджон Бьюкенен добавляет резкости на флангах, а Альфонсо Дэвис остается игроком, который одним ускорением может изменить структуру атаки. Но поражение от Швейцарии вскрыло и слабости: против более организованного соперника Канада временами становится осторожной, теряет агрессию и слишком поздно включает давление.

У ЮАР другая картина. Команда не выглядит яркой в атаке, но после провала с Мексикой стала гораздо дисциплинированнее. Победа над Южной Кореей была построена на компактности, терпении и умении дождаться своего момента. Важны вратарь Ронвен Уильямс, фланговая работа Обри Модибы и Хулусо Мудау, а впереди - скорость Масеко и Освина Апполлиса. Главный минус - ограниченный атакующий ресурс: ЮАР тяжело создавать много моментов, поэтому пропущенный первым гол может резко сломать ее план.

Что касается кадровой ситуации, то у ЮАР она остается непростой. Спепело Ситхоле уже вернулся после удаления в матче с Мексикой и сыграл против Южной Кореи. Тебохо Мокоэна пропустил третий тур из-за перебора карточек и должен быть доступен к плей-офф. А вот Темба Зване получил трехматчевую дисквалификацию после красной карточки в игре с Мексикой, поэтому матч с Канадой для него, судя по сроку наказания, также закрыт.

У Канады главная потеря - Исмаэль Конэ. Полузащитник получил тяжелую травму в матче с Катаром и выбыл до конца турнира. При этом дисквалифицированных у канадцев нет. Альфонсо Дэвис уже был в заявке на игру со Швейцарией, а значит, тренерский штаб сохраняет важный ресурс для фланга и переходных атак.

История личных встреч короткая: сборные Канады и ЮАР играли между собой всего один раз. В 2007 году южноафриканцы выиграли товарищеский матч со счетом 2:0. Но к нынешнему противостоянию эта статистика имеет скорее справочный характер: команды и контекст давно другие.

Фаворитом считается Канада. По открывшимся линиям букмекеров канадцы идут заметно выше ЮАР. Это логично: у Канады сильнее атака, глубже состав и больше индивидуального качества. Но ЮАР уже показала, что умеет выживать в матчах, где ее списывают заранее.

Главный вопрос матча - сможет ли Канада навязать темп с первых минут. Если команда Марша быстро найдет пространство между линиями и заставит ЮАР раскрываться, преимущество будет на стороне канадцев. Если же южноафриканцы удержат низкий счет и переведут игру в нервный, вязкий сценарий, их шансы на еще одну сенсацию заметно возрастут.

Для обеих сборных это уже исторический турнир. Но теперь на кону не просто красивое продолжение сказки, а место в 1/8 финала - рубеж, до которого ни Канада, ни ЮАР на чемпионатах мира еще не добирались.