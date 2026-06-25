Неймар: "Я плакал в раздевалке"

Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар поделился эмоциями после первого матча на ЧМ-2026.

Как сообщает İdman.Biz, звездный форвард вышел на поле на 76-й минуте встречи третьего тура группы C против Шотландии.

Бразилия победила со счетом 3:0, а для Неймара этот матч стал первым в составе национальной команды за 981 день.

"Я плакал в раздевалке. Благодарен Богу за то, что смог помочь своей стране. Я очень счастлив", - сказал Неймар журналистам.

Сборная Бразилии набрала семь очков в трех матчах и завершила групповой этап на первом месте в группе C.