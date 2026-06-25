Алекс Баэна о скандале с Феде Вальверде: "Я хотел бросить футбол"

Футболист "Атлетико" и сборной Испании Алекс Баэна высказался о скандале с полузащитником "Реала" Феде Вальверде.

Как сообщает İdman.Biz, испанец затронул эту тему в преддверии матча с Уругваем в группе H чемпионата мира-2026.

Конфликт между Баэной и Вальверде произошел в 2023 году после матча "Реал" - "Вильярреал". Сообщалось, что уругваец ударил испанского футболиста на парковке стадиона "Сантьяго Бернабеу" из-за оскорбительных слов в адрес семьи Вальверде. Баэна отрицал, что произносил приписанные ему фразы. Позднее Комитет по соревнованиям Федерации футбола Испании закрыл дело в отношении Вальверде из-за недостатка доказательств.

Баэна признался, что та история серьезно повлияла на него и стала причиной большого психологического давления.

"Из-за того, что произошло между мной и Феде Вальверде, я почти хотел бросить футбол. Все эти события очень сильно меня вымотали", - сказал Баэна.

Он также ответил на вопрос о предстоящей встрече с Вальверде в матче против сборной Уругвая.

"Волнуюсь ли я перед игрой против Феде и Уругвая? Нет. Возможно, он волнуется немного больше", - добавил футболист.

Матч Уругвай - Испания в группе H ЧМ-2026 пройдет 27 июня. Встреча на стадионе в Гвадалахаре начнется в 04:00 по бакинскому времени.