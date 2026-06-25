ЧМ-2026: Германия и США спокойны, решающая дуэль Японии и Швеции – ОБЗОР İDMAN.BİZ

На чемпионате мира-2026 продолжается заключительный тур группового этапа.

Как передает İdman.Biz, в группах D, E и F определятся еще несколько участников плей-офф. США и Германия уже гарантировали себе первые места, тогда как в остальных квартетах борьба за вторые позиции и места среди лучших третьих команд обещает стать максимально напряженной.

Группа D

США - 6

Австралия - 3

Парагвай - 3

Турция - 0

Турция – США (26 июня, 06:00, здесь и далее время по Баку)

Сборная США подходит к заключительному туру в максимально комфортном положении. Хозяева турнира сначала ярко обыграли Парагвай (4:1), затем справились с Австралией (2:0) и уже гарантировали себе первое место в группе. Поэтому матч с Турцией для команды Маурисио Почеттино - скорее возможность распределить нагрузку перед плей-офф.

При этом полностью проходным этот вечер для американцев не будет. Тренерский штаб не хочет рисковать футболистами, которые висят на желтых карточках, а участие Кристиана Пулишича после проблем с икроножной мышцей остается вопросом игрового времени и осторожности. США уже решили задачу, но на домашнем чемпионате мира даже такие матчи превращаются в проверку глубины состава.

У Турции ситуация противоположная. Два поражения - от Австралии (0:2) и Парагвая (0:1) - оставили команду без шансов на продолжение борьбы. Для Винченцо Монтеллы и его игроков это уже не турнирная, а репутационная история. После неудачного старта им важно уйти с чемпионата мира не с пустыми руками и показать, что команда способна хотя бы на сильную концовку.

Парагвай – Австралия (26 июня, 06:00)

Главный матч группы D пройдет между Австралией и Парагваем. Здесь все предельно просто: австралийцам достаточно ничьей, чтобы занять второе место и напрямую выйти в 1/16 финала. После победы над Турцией (2:0) команда Тони Поповича уступила США (0:2), но сохранила контроль над своей судьбой.

У Австралии есть кадровые проблемы. Перед решающей игрой выбыл защитник Джейкоб Итальяно, ранее травму получил Мэттью Леки, поэтому тренерскому штабу придется менять стартовый состав. Но даже на фоне потерь у Socceroos более удобная турнирная позиция: им не нужно обязательно побеждать.

Парагвай начал турнир болезненным поражением от США (1:4), но затем вернулся в борьбу благодаря победе над Турцией (1:0). Теперь южноамериканцам нужна победа, чтобы не зависеть от рейтинга третьих команд. Ничья оставит Парагвай на третьем месте и даст шанс на плей-офф, но уже без гарантий.

Дополнительная проблема для Парагвая - отсутствие Мигеля Альмирона, который дисквалифицирован после удаления в матче с Турцией. Для команды, которой нужно атаковать и искать победу, потеря одного из самых известных игроков особенно чувствительна.

Группа E

Германия - 6

Кот-д’Ивуар - 3

Эквадор - 1

Кюрасао - 1

Эквадор – Германия (25 июня, 23:59)

Германия уже выиграла группу E и может спокойно готовиться к плей-офф. Команда начала турнир разгромом Кюрасао (7:1), а затем в сложном матче дожала Кот-д’Ивуар (2:1). Победа во втором туре получилась особенно важной: немцы уступали по ходу встречи, но перевернули игру и подтвердили статус фаворита группы.

Для Эквадора этот матч - последняя попытка спасти турнир. После поражения от Кот-д’Ивуара (0:1) и нулевой ничьей с Кюрасао команда все еще не забила ни одного мяча на чемпионате мира. Чтобы сохранить реальные шансы, Эквадору нужна победа над Германией, а для второго места еще и подходящий результат в параллельной игре.

Главная проблема эквадорцев - атака. Команда организованно обороняется, но без голов на таком турнире далеко не пройти. Против Германии придется играть смелее, чем в первых двух турах, а это почти наверняка откроет зоны для соперника.

Германия, в свою очередь, может позволить себе ротацию, но даже смешанный состав будет выглядеть серьезной силой. Для немцев это шанс сохранить победный ритм, а для Эквадора - матч, в котором ничья может оказаться слишком слабым результатом.

Кюрасао - Кот-д’Ивуар (25 июня, 23:59)

Кюрасао уже стал одной из самых симпатичных историй этого чемпионата мира. После тяжелого поражения от Германии (1:7) дебютант турнира не развалился психологически, а во втором туре взял историческое очко, сыграв 0:0 с Эквадором. Главным героем того вечера стал вратарь Элой Роом, совершивший 15 сейвов.

Но теперь Кюрасао нужна не просто красивая история, а победа. Только три очка против Кот-д’Ивуара сохранят команде шанс на второе место или хотя бы на выход через рейтинг третьих сборных. При этом желательно, чтобы Эквадор не обыграл Германию, иначе многое может уйти в дополнительные показатели.

Кот-д’Ивуар находится в более удобной позиции. Команда начала турнир победой над Эквадором (1:0), а затем была близка к очкам против Германии, но пропустила решающий мяч в концовке и проиграла (1:2). Теперь африканской сборной достаточно ничьей, чтобы гарантировать себе второе место.

Есть и кадровые нюансы. У Кот-д’Ивуара под вопросом участие Вильфрида Синго, зато команда сохраняет хороший атакующий ресурс с Амадом Диалло, Яном Диоманде и Франком Кессье. Для ивуарийцев это матч, в котором нужно не столько удивлять, сколько хладнокровно завершить работу, начатую в первом туре.

Группа F

Нидерланды - 4

Япония – 4

Швеция - 3

Тунис - 0

Тунис – Нидерланды (26 июня, 03:00)

Нидерланды подходят к последнему туру лидером группы, но еще не могут чувствовать себя полностью спокойно. После ничьей с Японией (2:2) команда Роналда Кумана мощно ответила Швеции (5:1) и резко улучшила разницу мячей. Теперь победа или ничья с Тунисом гарантирует Oranje место в плей-офф.

Для Нидерландов важен не только сам выход, но и первое место. Победитель группы F в 1/16 финала сыграет с Марокко, а вторую команду этой группы ждет Бразилия. Поэтому даже против уже вылетевшего Туниса мотивация у голландцев остается серьезной.

Тунис провалил групповой этап: поражение от Швеции (1:5), затем разгром от Японии (0:4). Команда уже потеряла шансы на плей-офф, но матч с Нидерландами может стать возможностью хотя бы смягчить впечатление от турнира. Проблема в том, что соперник сейчас в хорошей атакующей форме, а оборона Туниса за два тура пропустила девять мячей.

Нидерланды выглядят явным фаворитом, но для них опасность такого матча в другом: нельзя выходить слишком расслабленно. Один неудачный вечер способен лишить команду первого места, особенно если параллельно Япония и Швеция сыграют результативный матч.

Япония – Швеция (26 июня, 03:00)

Это центральная игра группы F. Японии достаточно ничьей или победы, чтобы выйти в плей-офф, а Швеции нужна победа для гарантированного продолжения борьбы. Поэтому по характеру это почти матч на выбывание.

Япония начала чемпионат мира с ничьей против Нидерландов (2:2), а затем уверенно разобрала Тунис (4:0). Команда выглядит собранной, быстрой и психологически устойчивой. В двух турах японцы показали, что могут не только терпеть против сильного соперника, но и доминировать, когда получают пространство.

Швеция, наоборот, провела два совершенно разных матча. Сначала она разгромила Тунис (5:1), а затем сама получила 1:5 от Нидерландов. При таком перепаде главный вопрос - какая Швеция выйдет против Японии: агрессивная и мощная впереди или уязвимая при потере мяча.

Особое внимание будет к дуэли японской обороны против шведской атаки. Александер Исак и Виктор Дьекереш способны решить эпизод даже без большого количества моментов, но Япония уже доказала, что умеет контролировать темп и не боится матчей с высокой ценой.

Для шведов ничья тоже может оставить шанс через рейтинг третьих команд, однако это будет ожидание чужих результатов. Победа снимает все вопросы. Поэтому именно этот матч обещает стать самым напряженным в группах D, E и F.