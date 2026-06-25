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Австралия собирает аншлаг перед игрой с Парагваем - İDMAN.BİZ ИЗ МЕЛЬБУРНА

ЧМ-2026
Новости
25 Июня 2026 17:24
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Австралия собирает аншлаг перед игрой с Парагваем - İDMAN.BİZ ИЗ МЕЛЬБУРНА

На чемпионате мира по футболу пора решающих игр за выход из группы. В преддверии матча третьего тура Парагвай – Австралия, который состоится завтра в Санта-Кларе, корреспондет İdman.Biz передает настроения из Мельбурна.

До решающей встречи группового этапа остаются считаные часы, а атмосфера в Мельбурне все больше напоминает дни крупнейших спортивных событий страны. Для команды Тони Поповича это не просто очередная игра — на кону путевка в плей-офф мирового первенства. После двух туров положение в группе D остается напряженным. Австралийцы начали турнир с уверенной победы над Турцией, однако затем уступили сборной США. В результате судьба выхода в следующий раунд зависит от заключительной встречи с Парагваем.

Австралийские эксперты оценивают перспективы "соккеруз" достаточно позитивно. Несмотря на поражение от американцев (0:2), команда продемонстрировала организованную игру и дисциплину, которые традиционно считаются сильными сторонами сборной.

Спортивные обозреватели отмечают, что нынешняя команда выглядит более сбалансированной по сравнению с предыдущими циклами. По мнению издания Man of Many, прогнозы экспертов чаще сводятся к счету 1:0 или 1:1, но ожидается очень напряженный матч, где на кон поставлено многое.

Если предыдущую игру против США болельщикам пришлось смотреть в пять утра, то теперь матч с Парагваем начинается в полдень по австралийскому времени. Это обстоятельство кардинально меняет атмосферу вокруг встречи. Игра вызывает волну ожиотажа. Многие компании разрешают сотрудникам смотреть игру прямо на рабочих местах, а некоторые офисы организуют коллективные просмотры.

Австралийские СМИ уже окрестили этот день «Великим австралийским больничным Соккеруз», намекая на то, что немало людей готовы отложить работу ради футбола.

Главным центром притяжения болельщиков вновь станет Federation Square. Здесь организована бесплатная фан-зона с гигантским экраном. Власти ожидают настолько большой наплыв зрителей, что рекомендуют приходить заранее. Если площадь заполнится, болельщиков будут направлять на дополнительные площадки, включая AAMI Park.

На прошлый матч против США в центре города собрались тысячи человек. По данным австралийских СМИ, только в Мельбурне на Federation Square и AAMI Park игру смотрели более 16 тысяч болельщиков. Атмосфера была настолько эмоциональной, что полиции пришлось задействовать конные патрули для контроля толпы.

Особенно заметно, что интерес к футболу вышел далеко за пределы традиционной аудитории. На этот раз речь идет не только о фанатах национальной команды. В обсуждение матча включились офисы, школы, кафе и спортивные клубы. Многие бары центрального делового района уже сообщили о бронировании мест на время матча. В некоторых заведениях двери откроются за час до стартового свистка.

В отличие от ранних утренних игр, нынешний матч станет настоящим дневным событием для города. В деловом центре ожидают заполненные кафе и рестораны, а на улицах уже появляются люди в зелёно-золотой символике сборной Австралии. По оценкам организаторов, атмосфера будет напоминать крупные матчи Australian Open или финалы AFL, когда спортивная жизнь города на несколько часов выходит на первый план.

Для многих жителей Мельбурна матч против Парагвая воспринимается как возможность повторить успех чемпионата мира 2022 года и вновь увидеть сборную Австралии в плей-офф. Именно поэтому настроение в городе сейчас можно охарактеризовать как смесь волнения, надежды и уверенности в том, что впереди один из самых важных футбольных дней для страны за последние годы

Зяки Фейзуллаев
İdman.Biz
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