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Сайт ФИФА взломал хакер — он мог управлять трансляциями и статистикой

ЧМ-2026
Новости
25 Июня 2026 20:16
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Сайт ФИФА взломал хакер — он мог управлять трансляциями и статистикой

Хакер под ником BobDaHacker заявил, что смог взломать официальный сайт чемпионата мира по футболу ФИФА. Пользователь сумел выявить уязвимость портала и опубликовал об этом статью в своем блоге, сообщает İdman.Biz.

По словам хакера, он обнаружил баг во внутренних системах ФИФА, из-за чего получил полный доступ к панели управлениям стримингом. Благодаря этому он мог управлять камерами в реальном времени, а также менять статистику матчей и счет. BobDaHacker отметил, что мошенники могли бы захватить все трансляции, если бы он не нашел уязвимость.

"Один злоумышленник мог бы одновременно захватить все камеры. Злоумышленник мог бы разыграть весь чемпионат мира по футболу ФИФА", - заявил хакер.

Пользователь также рассказал, что сама ФИФА в итоге устранила баг после его публикации. При этом никто из владельцев сайта не связался с ним и не поблагодарил.

İdman.Biz
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