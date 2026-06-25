Тренер Кот-д'Ивуара: "Мы близки к историческому выходу в плей-офф ЧМ"

Главный тренер сборной Кот-д'Ивуара Эмерс Фаэ поделился ожиданиями перед матчем третьего тура группы E чемпионата мира по футболу 2026 года с Кюрасао.

"Ключевым фактором станет наша способность продемонстрировать тот же уровень самоотдачи, тот же настрой и ту же интенсивность, которые мы показали в матчах с Эквадором (1:0) и Германией (1:2). Если мы отнесемся к сопернику с уважением, думаю, у нас будут хорошие шансы пройти в следующий раунд. У нас было время оправиться после поражения от Германии. Команда в хорошем настроении. Игроки знают, что они близки к историческому выходу в плей-офф чемпионата мира", — приводит слова Фаэ İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт ФИФА.

Сборная Кюрасао занимает четвертое место в турнирной таблице группы E. Команда набрала одно очко за два матча. Кот-д'Ивуар находится на второй строчке, заработав три очка.